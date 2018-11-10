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В Беларуси могут разрешить онлайн-продажу алкоголя и сигарет

11.11.2018 13:43 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси могут разрешить онлайн-продажу алкоголя и сигарет
БЕЛТА

В 2019 году в ЕАЭС могут разрешить продавать через Интернет алкоголь, табачные изделия, лекарства, ювелирные изделия. Это предусмотрено проектом дорожной карты по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019−2020 годы.

Соответственно, интернет-торговля данной продукцией может заработать и в  Беларуси, пишет TUT.BY.

Как  сообщают российские СМИ,  с инициативой разрешить онлайн-торговлю перечисленной продукцией выступили представители электронных торговых площадок и ассоциаций, производители, провайдеры логистических и платёжных услуг. Инициаторы данной идеи считают, что продажи этих товаров посредством Интернет минимизируют объемы контрафакта на рынке.

Однако пока работа над нормативным документом не завершена. Поэтому сегодня еще рано говорить о подобной торговле в 2019 году.

Напомним, несколько лет назад Министерство торговли Беларуси заявило, что готово рассмотреть вопрос разрешения онлайн-продаж алкоголя, если он будет поднят. После этого заявления добиться разрешения торговли спиртным через интернет пытался «Евроопт», однако МАРТ отказал в этом.

 
 
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В 2019 году в ЕАЭС могут разрешить продавать через Интернет алкоголь, табачные изделия, лекарства, ювелирные изделия. Это предусмотрено проектом дорожной карты по...
 
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