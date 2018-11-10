В Беларуси могут разрешить онлайн-продажу алкоголя и сигарет

В 2019 году в ЕАЭС могут разрешить продавать через Интернет алкоголь, табачные изделия, лекарства, ювелирные изделия. Это предусмотрено проектом дорожной карты по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019−2020 годы.

Соответственно, интернет-торговля данной продукцией может заработать и в Беларуси, пишет TUT.BY.

Как сообщают российские СМИ, с инициативой разрешить онлайн-торговлю перечисленной продукцией выступили представители электронных торговых площадок и ассоциаций, производители, провайдеры логистических и платёжных услуг. Инициаторы данной идеи считают, что продажи этих товаров посредством Интернет минимизируют объемы контрафакта на рынке.

Однако пока работа над нормативным документом не завершена. Поэтому сегодня еще рано говорить о подобной торговле в 2019 году.

Напомним, несколько лет назад Министерство торговли Беларуси заявило, что готово рассмотреть вопрос разрешения онлайн-продаж алкоголя, если он будет поднят. После этого заявления добиться разрешения торговли спиртным через интернет пытался «Евроопт», однако МАРТ отказал в этом.