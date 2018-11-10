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В декабре для подростков выйдет рождественская версия фильма «Дэдпул 2»

11.11.2018 13:12 — Разное | СТВ  
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Новости США. Киностудия 20th Century Fox планирует выпустить к 12 декабря рождественский вариант «Дэдпул 2».  

Как сообщает Deadline Hollywood, новинка будет иметь рейтинг PG-13, то есть для людей старше 13 лет. Фильм получил название «Once upon a Deadpool» (жил-был Дэдпул).  

По сути, это та же вторая часть, но с вырезанными сценами, которые нельзя показывать детям. Также будут добавлены некоторые фрагменты, дополняющие оригинальный фильм.  

По имеющимся сведениям, показ будет ограничен 12 днями. Целевой аудиторией «Once upon a Deadpool» являются подростки.  

Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате  

В декабре для подростков выйдет рождественская версия фильма «Дэдпул 2»
Фото: instagram.com/vancityreynolds  

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс уже разместил у себя в Instagram постер к «Once upon a Deadpool». Фанаты фильма и непосредственно актёра радостно отреагировали на эту новость.  

«Жду с нетерпением»,  

«Если это ложь, то я расплачусь»,  

«Теперь я знаю, куда пойти 12 декабря»,  

«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Фильм? Настоящий рождественский фильм с Дэдпулом или это просто 15-минутная короткометражка? Пожалуйста, Санта, пусть это будет реальностью»,  

«Чтоб тебя, Рейнольдс, я так взволнован!».  

В декабре для подростков выйдет рождественская версия фильма «Дэдпул 2»
Фото: instagram.com/vancityreynolds  

Авторы намерены привлечь фильмом внимание к благотворительности, часть выручки будет передана в фонд по борьбе с раком. Отмечается, что в Америке костюм Дэдпула был одним из самых продаваемых на Хэллоуин в этом году, также большой популярностью пользуются видеоигры, комиксы и игрушки с этим персонажем.  

Весной 2018 года «Дэдпул 2» обновил рекорд стартовых кассовых сборов для фильмов категории 17+. 

В ночь с 17 на 18 мая фильм собрал 18,6 миллиона долларов – подробнее здесь.  
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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости США. Киностудия 20th Century Fox планирует выпустить к 12 декабря рождественский вариант «Дэдпул 2».   Как сообщает Deadline Hollywood, новинка будет иметь рейтинг PG-13, то...
 
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