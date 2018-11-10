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В декабре для подростков выйдет рождественская версия фильма «Дэдпул 2»
Новости США. Киностудия 20th Century Fox планирует выпустить к 12 декабря рождественский вариант «Дэдпул 2».
Как
По сути, это та же вторая часть, но с вырезанными сценами, которые нельзя показывать детям. Также будут добавлены некоторые фрагменты, дополняющие оригинальный фильм.
По имеющимся сведениям, показ будет ограничен 12 днями. Целевой аудиторией «Once upon a Deadpool» являются подростки.
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс уже
«Жду с нетерпением»,
«Если это ложь, то я расплачусь»,
«Теперь я знаю, куда пойти 12 декабря»,
«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Фильм? Настоящий рождественский фильм с Дэдпулом или это просто 15-минутная короткометражка? Пожалуйста, Санта, пусть это будет реальностью»,
«Чтоб тебя, Рейнольдс, я так взволнован!».
Авторы намерены привлечь фильмом внимание к благотворительности, часть выручки будет передана в фонд по борьбе с раком. Отмечается, что в Америке костюм Дэдпула был одним из самых продаваемых на Хэллоуин в этом году, также большой популярностью пользуются видеоигры, комиксы и игрушки с этим персонажем.
Весной 2018 года «Дэдпул 2» обновил рекорд стартовых кассовых сборов для фильмов категории 17+.
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Новости США. Киностудия 20th Century Fox планирует выпустить к 12 декабря рождественский вариант «Дэдпул 2». Как сообщает Deadline Hollywood, новинка будет иметь рейтинг PG-13, то...
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