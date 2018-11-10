В Островце появится электрозаправка

Об этом сообщил во время встречи с коллективом центральной районной больницы председатель райисполкома Игорь Шалудин.

Он также рассказал, какие новые объекты в скором будущем появятся в городе.

Так, к примеру, во втором микрорайоне, недалеко от недавно открытого пожарного депо, будет построен новый современный автовокзал.

А рядом с ним – станция подзарядки электротранспорта: планируется, что с пуском атомной станции персонал на АЭС будут доставлять электробусы. Да и электромобили в Островце, при наличии «электрозаправки», думается, не заставят себя ждать.