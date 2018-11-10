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В Островце появится электрозаправка

11.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Островце появится электрозаправка

Об этом сообщил во время встречи с коллективом центральной районной больницы председатель райисполкома Игорь Шалудин.
 
Он также рассказал, какие новые объекты в скором будущем появятся в городе.
 
Так, к примеру, во втором микрорайоне, недалеко от недавно открытого пожарного депо, будет построен новый современный автовокзал.
 
А рядом с ним – станция подзарядки электротранспорта: планируется, что с пуском атомной станции персонал на АЭС будут доставлять электробусы. Да и электромобили в Островце, при наличии «электрозаправки», думается, не заставят себя ждать.
 
ostrovets.by
 
 
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Об этом сообщил во время встречи с коллективом центральной районной больницы председатель райисполкома Игорь Шалудин.   Он также рассказал, какие новые объекты в...
 
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