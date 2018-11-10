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Хрустальные шахматы. На стеклозаводе “Неман” начали выпускать уникальный вид продукции

11.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Огромный талант специалистов своего дела ОАО «Стеклозавод «Неман» сотни раз воплощался в поистине уникальных изделиях. Вот и в октябре текущего года в производство запущены хрустальные шахматы. Каждая фигурка восхищает тонкостью работы, точностью линий.
 
Хрустальные шахматы. На стеклозаводе “Неман” начали выпускать уникальный вид продукции
 
Как рассказал журналисту «Лідскай газеты» главный художник предприятия Сергей Шетик (на снимке), шахматные фигуры на заводе одно время уже изготавливались, однако это была ручная работа.
 
– Недавно заново за воплощение шахматной идеи в жизнь взялась целая команда профессионалов, – говорит Сергей Шетик. – Это художник Елена Ткачева, инженер-конструктор Валерий Питюшков, токарь Владимир Лавский, чеканщики Александр Козловский, Николай Бакаревич и другие.
 
Ведь от идеи художника до начала производства проходит не менее ответственный процесс, в котором, помимо художника, задействованы конструктор и рабочие литейного цеха завода – токари, чеканщики, благодаря которым изготавливается и доводится с ювелирной точностью до совершенства форма нового изделия. Затем проводятся необходимые испытания, и только тогда изделие передается для производства в цех.
 
Изготовление шахмат запущено в производство в цеху хрусталя. Заместитель главного инженера по стекольному производству Сергей Игнатчик сообщил журналисту, что делается два варианта хрустальных шахмат: один бесцветный, а второй – из цветного хрусталя. Первая производственная партия будет насчитывать по 50 наборов каждого из них.
 
Хрустальные шахматы. На стеклозаводе “Неман” начали выпускать уникальный вид продукции
 
На вопрос, где покупатели смогут купить хрустальные шахматы производства ОАО «Стеклозавод «Неман», Сергей Игнатчик ответил, что товар будет поставляться в фирменные магазины предприятия. Также приобрести шахматы можно будет, обратившись в само акционерное общество.
 
Хрустальные шахматы. На стеклозаводе “Неман” начали выпускать уникальный вид продукции
 
Думается, что покупателями этого хрустального товара станут не только шахматисты со стажем. Вещь, в которой фигурки впечатляют изяществом, сможет стать украшением в любом доме, и не исключено, что вдохновит хозяев освоить такую интеллектуальную игру, как шахматы, чтобы сыграть хрустальную партию.
 
lidanews.by
 
 
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Огромный талант специалистов своего дела ОАО «Стеклозавод «Неман» сотни раз воплощался в поистине уникальных изделиях. Вот и в октябре текущего года в...
 
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