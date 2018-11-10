В Минске задержан мужчина, похитивший 24 туи





Cотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали минчанина, который украл 24 туи с проспекта Победителей.

Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова. 44-летний житель столицы был задержан 9 ноября. Известно, что в период с 2 по 5 ноября он похитил 24 туи с проспекта Победителей, а потом продал их на одном из рынков столицы. Общая сумма ущерба составила около 840 рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси, что предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до 2 лет, ареста, ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Задержанный помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.