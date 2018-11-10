|
В Минске задержан мужчина, похитивший 24 туи
11.11.2018 14:11 — Разное | Ежедневник
Cотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали минчанина, который украл 24 туи с проспекта Победителей.
Об этом
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси, что предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до 2 лет, ареста, ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Задержанный помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали минчанина, который украл 24 туи с проспекта Победителей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)