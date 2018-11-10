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Уголовное дело заведено на жителя Барановичей за убийство собаки

11.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Уголовное дело заведено на жителя Барановичей за убийство собаки

В Барановичах в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за убийство собаки, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел в частном секторе вечером 7 ноября. Мужчина 1974 года рождения хотел погладить соседского пса, но тот укусил его за палец. Горожанин вернулся домой, взял гладкоствольное охотничье ружье и застрелил собаку. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.

Установлено, что у подозреваемого отсутствовало разрешение на хранение оружия.


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В Барановичах в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за убийство собаки, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления...
 
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