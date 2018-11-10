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Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Беларуси 12 ноября
11.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Порывистый, в отдельных районах сильный ветер ожидается в Беларуси 12 ноября, сообщили
В понедельник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Ожидаются слабый гололед, ночью и утром местами туман.
Ветер будет юго-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 1-7 выше нуля. По юго-западу страны воздух прогреется до плюс 8-11 градусов.
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Порывистый, в отдельных районах сильный ветер ожидается в Беларуси 12 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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