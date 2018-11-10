Чуть выше нуля. Прогноз погоды на неделю

Через три недели закончится календарная осень, а погода уже вовсю готовит нас к зиме. На следующей неделе советуем достать шапки и шарфы, если вы этого ещё не сделали − погода будет держаться на уровне около двух градусов тепла, и почти каждый день возможен дождь, указано на сайте Белгидромета.

Верить прогнозу погоды на пять дней вперёд мы, конечно, не рекомендуем, но советуем иметь в виду. Кажется, пора посмотреть на свою зимнюю обувь в коробке на верхней полке в шкафу. А водителям напоминаем, что уже к декабрю надо поставить зимнюю резину.

Читайте по теме: Аномальный октябрь. 60 фото очень красивого Минска