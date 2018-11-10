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СМИ: в немецкой армии раскрыли заговор неонацистов, которые готовили убийства политиков

11.11.2018 13:36 — Разное | KYKY  
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В армии Германии раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили политический убйиства − например, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера левых в бундестаге Дитмара Барча, пишет «Медуза» со ссылкой на немецкое издание Focus. Британский таблоид The Daily Mail называет заговорщиков неонацистами.

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии расследует произошедшее. У заговорщиков нашли арсеналы оружие и запасы топлива. Сообщается, что они планировали в определённый «день Х» убить сразу нескольких политиков − экс-президента Йоахима Гаука, одного из лидеров «Зелёных» Клаудия Рота, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера левых в бундестаге Дитмара Барча. Также есть информация, что они планировали убить лидеров объединений иммигрантов. 

The Daily Mail называет группу военных неонацистами и добавляет, что их заговор начался после того, как канцлер Ангела Меркель в 2015 году пустила больше миллиона иммигрантов в страну. Как сообщает немецкое издание Focus, заговор раскрыли благодаря расследованию дела человека по имени Франко А. Его задержали в апреле 2018 года − он планировал преступления на почве расовой ненависти. Один из сообщников оказался сотрудником контрразведки, который предупреждал заговорщиков о будущих обысках.

Полиция знала о возможном заговоре, но не воспринимала его всерьёз. Спецслужбы начали работу только когда намерения подтвердил бывший майор бундесвера на допросе.

 
 
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В армии Германии раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили политический убйиства − например, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера...
 
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