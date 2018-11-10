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СМИ: в немецкой армии раскрыли заговор неонацистов, которые готовили убийства политиков
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В армии Германии раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили политический убйиства − например, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера левых в бундестаге Дитмара Барча,
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии расследует произошедшее. У заговорщиков нашли арсеналы оружие и запасы топлива. Сообщается, что они планировали в определённый «день Х» убить сразу нескольких политиков − экс-президента Йоахима Гаука, одного из лидеров «Зелёных» Клаудия Рота, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера левых в бундестаге Дитмара Барча. Также есть информация, что они планировали убить лидеров объединений иммигрантов.
The Daily Mail называет группу военных неонацистами и добавляет, что их заговор начался после того, как канцлер Ангела Меркель в 2015 году пустила больше миллиона иммигрантов в страну. Как сообщает немецкое издание Focus, заговор раскрыли благодаря расследованию дела человека по имени Франко А. Его
Полиция знала о возможном заговоре, но не воспринимала его всерьёз. Спецслужбы начали работу только когда намерения подтвердил бывший майор бундесвера на допросе.
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В армии Германии раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили политический убйиства − например, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера...
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