СМИ: в немецкой армии раскрыли заговор неонацистов, которые готовили убийства политиков

В армии Германии раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили политический убйиства − например, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера левых в бундестаге Дитмара Барча, пишет «Медуза» со ссылкой на немецкое издание Focus. Британский таблоид The Daily Mail называет заговорщиков неонацистами.

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии расследует произошедшее. У заговорщиков нашли арсеналы оружие и запасы топлива. Сообщается, что они планировали в определённый «день Х» убить сразу нескольких политиков − экс-президента Йоахима Гаука, одного из лидеров «Зелёных» Клаудия Рота, министра иностранных дел Хайко Мааса и лидера левых в бундестаге Дитмара Барча. Также есть информация, что они планировали убить лидеров объединений иммигрантов.

The Daily Mail называет группу военных неонацистами и добавляет, что их заговор начался после того, как канцлер Ангела Меркель в 2015 году пустила больше миллиона иммигрантов в страну. Как сообщает немецкое издание Focus, заговор раскрыли благодаря расследованию дела человека по имени Франко А. Его задержали в апреле 2018 года − он планировал преступления на почве расовой ненависти. Один из сообщников оказался сотрудником контрразведки, который предупреждал заговорщиков о будущих обысках.

Полиция знала о возможном заговоре, но не воспринимала его всерьёз. Спецслужбы начали работу только когда намерения подтвердил бывший майор бундесвера на допросе.