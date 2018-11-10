Супруга Владимира Мулявина: Светлана Пенкина - успешная, но недолгая жизнь одной из самых красивых актрис СССР

На этой неделе закончился показ сериала "Хождение по мукам", в котором центральную роль сыграла Светлана Пенкина. Она умерла 20 октября 2016 года.





Идеально очерченный овал лица, большие глаза, тонкие черты — ее сложно представить не актрисой, а, например, бухгалтером или продавцом в магазине. Слишком хороша, чересчур заметна.





Родители Светы это понимали, поэтому не препятствовали планам дочери поступить в театральный институт. Кроме красивой внешности был и талант. В совокупности это решало все. Творческая карьера Пенкиной оказалась стремительной, успешной, но очень короткой.





В семейной жизни актрисы все было идеально, если бы не преждевременный уход ее супруга — Владимира Мулявина, руководителя ансамбля «Песняры». Жизнь самой Пенкиной из-за проблем со здоровьем тоже нельзя назвать долгой — она ушла от нас в возрасте 65 лет.





Рожденная для искусства





Светлана Пенкина родилась в Белоруссии в 1951 году. Ее родители были далеки от искусства, но поддерживали в девочке интерес к театру и кино. Она росла активным и очень артистичным ребенком.





В академии искусств, куда Светлана отправилась сразу после школы, на нее тут же обратили внимание, поэтому проблем с поступлением не было. А вскоре после получения диплома наступила череда дебютов и новых ролей.





Самой заметной стала роль одной из красавиц-сестер в «Хождении по мукам». Пенкина очень точно уловила нежную натуру своей героини. В дуэте с не менее прекрасной Ириной Алферовой она покорила сердца миллионов российских телезрителей.





Потом был еще ряд заметных киноперсонажей, но в памяти поклонников актриса осталась, прежде всего, Катей Булавиной. Карьера Светланы Пенкиной закончилась в 34 года на самом пике. Ничего страшного не произошло, ее не перестали приглашать режиссеры, она не заболела.





Актриса, как немногие женщины-коллеги, решила посвятить себя семье, воспитанию ребенка, помощи мужу в его творческой работе, организации достойного быта для «звезды» советской эстрады, каковым был Владимир Мулявин и его коллектив.





Светлана всегда хотела иметь семью и детей, но ей, несмотря на привлекательную внешность, не попадались мужчины, которых она считала достойными. Пока она в 26 лет не встретила будущего супруга.





Жена своего мужа





До нее Мулявин был уже дважды женат. Расставание с первой женой, артисткой эстрады Лидией Кармальской, в браке с которой у него родились двое детей, оказалось печальным для женщины — она потеряла зрение.





Но именно ее, по свидетельству многих друзей певца, он любил больше всего. Хотя признавали, что и в Пенкину музыкант тоже был сильно влюблен.





Что касается Светланы, свой более чем 20-летний брак с Мулявиным она считала счастливым. Через год после свадьбы у пары родился сын Валерий, названный в честь рано ушедшего брата его отца. Когда мальчик вырос, он не стал ни актером, ни певцом, а получил профессию в области компьютерных технологий.





Пенкина во всем помогала Мулявину, часто сопровождала его на гастролях, чем вызывала недовольство остальных «песняров». Они считали, что Пенкина слишком активна и вьет из Мулявина веревки.





Но женщину было нетрудно понять — свою профессию она окончательно оставила, чтобы жить жизнью мужа и сына.









Ее счастье оборвалось, когда Владимир Мулявин попал в аварию. Ситуация была такова, что долгие семь месяцев певец находился между небом и землей, он почти не приходил в сознание. В конце-концов организм не выдержал физических испытаний и Мулявина не стало.





Светлана пережила мужа почти на 13 лет. Она создала музей памяти Мулявина, вела там активную работу, популяризируя творчество певца, переиздавая его альбомы. Но и ее подводило здоровье.





Состояние сердца требовало операции по шунтированию, но после долгого лечения мужа, она не могла видеть больницы и не решилась на вмешательство. Ходили слухи, что Пенкина злоупотребляла алкоголем, но потом, из-за нездоровья, заменила его лекарственными препаратами. Правда, этот факт остался неподвержденным.





пишет zen.yandex.ru. 65-летняя актриса ушла из жизни в 2016 году в одиночестве в собственной квартире - у Светланы Пенкиной остановилось сердце,zen.yandex.ru.





Но восхитительные образы ее героинь еще долгие годы будут радовать любителей кинематографа.







