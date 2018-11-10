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На Украине Меркель обвинили в сговоре с Путиным

11.11.2018 14:35 — Разное | Партизан  
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Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко назвал причины, помешавшие Украине и Грузии вступить в НАТО в 2008 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK (запись эфира опубликована на YouTube).

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин [президент России Владимир Путин] договорился с фрау Меркель [канцлер Германии Ангела Меркель], и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили "План действий по членству", к сожалению», — заявил Романенко.

Генерал также отметил, что, по его мнению, следующая возможность для Украины вступить в НАТО может появиться только через десять лет.

В 2008 году действующий на тот момент украинский президент Виктор Ющенко направил в НАТО заявление с просьбой присоединить страну к «Плану действий по членству в НАТО» (ПДПЧ). США поддержали инициативу, как и ряд стран Европы. В то же время Германия и Франция выступили резко против такого предложения. В результате Украине и также направившей запрос Грузии было объявлено, что они станут членами блока, когда будут соответствовать требованиям организации.

В 2017 году президент страны Петр Порошенко рассказал о намерении провести референдум по вступлению в Североатлантический альянс. Однако в НАТО своей политики по отношению к данному вопросу пока не изменили.


В ноябре депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь заявил, что Украина потеряла Крым по вине канцлера Германии Ангелы Меркель. Депутат заметил, что если бы в 2008 году канцлер не выступила против предоставления Украине ПДПЧ, конфликта на Донбассе не было бы и Крым не вернулся бы в состав России.


 
 
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Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко назвал причины, помешавшие Украине и Грузии вступить в НАТО в 2008 году. Об этом он рассказал в...
 
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