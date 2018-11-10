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Фотофакт: "Выход для самоубийц". Как в детской поликлинике в Лиде столкнулись лестница и окно
В случае, когда друг на друга идут идеи проектировщиков, страдают сначала строители (ведь им воплощать всё это в жизнь), а затем простые люди. Со стороны же ляпы кажутся просто нелепыми и смешными. Разумеется, только в том случае, если жить они мешают не тебе.
Читатель Сайта Гродно
Итак, на фото детская поликлиника. Как метко окрестил снимок наш читатель, это похоже на выход для самоубийц. Хочешь выйти? Выходи! В окно. Наклейка рядом, говорящая о том, что это запасной выход, придает фотофакту особый шарм.
Разумеется, шутка. Важно: ни в коем случае не повторяйте это в домашних условиях.
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В случае, когда друг на друга идут идеи проектировщиков, страдают сначала строители (ведь им воплощать всё это в жизнь), а затем простые люди. Со стороны же ляпы...
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