







015.BY из Лиды, видимо, вдохновившись нашими публикациями о строительной доске позора, решил показать, как там умеют. Читатель Сайта Гродно из Лиды, видимо, вдохновившись нашими публикациями о строительной доске позора, решил показать, как там умеют.





Итак, на фото детская поликлиника. Как метко окрестил снимок наш читатель, это похоже на выход для самоубийц. Хочешь выйти? Выходи! В окно. Наклейка рядом, говорящая о том, что это запасной выход, придает фотофакту особый шарм.





Разумеется, шутка. Важно: ни в коем случае не повторяйте это в домашних условиях.



