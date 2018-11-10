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Фотофакт: "Выход для самоубийц". Как в детской поликлинике в Лиде столкнулись лестница и окно

11.11.2018 14:25 — Разное | Партизан  
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В случае, когда друг на друга идут идеи проектировщиков, страдают сначала строители (ведь им воплощать всё это в жизнь), а затем простые люди. Со стороны же ляпы кажутся просто нелепыми и смешными. Разумеется, только в том случае, если жить они мешают не тебе.



Читатель Сайта Гродно 015.BY из Лиды, видимо, вдохновившись нашими публикациями о строительной доске позора, решил показать, как там умеют.

Итак, на фото детская поликлиника. Как метко окрестил снимок наш читатель, это похоже на выход для самоубийц. Хочешь выйти? Выходи! В окно. Наклейка рядом, говорящая о том, что это запасной выход, придает фотофакту особый шарм.

Разумеется, шутка. Важно: ни в коем случае не повторяйте это в домашних условиях.


 
Теги: Гродно
 
 
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В случае, когда друг на друга идут идеи проектировщиков, страдают сначала строители (ведь им воплощать всё это в жизнь), а затем простые люди. Со стороны же ляпы...
 
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