В Беларуси впервые за последние 2 года зафиксировали дефляцию на платные услуги

При этом в прошлом месяце впервые в этом году упали цены на платные услуги — на 0,3%. В последний раз дефляцию на платные услуги официальная статистика фиксировала в октябре 2016 года, тогда цены упали также на 0,3%.









В октябре заметнее всего выросли цены на продовольственные товары — на 1% (с начала года на 3,2%). Непродовольственные товары стали дороже за прошлый месяц на 0,3%, а с начала года — на 3,9%. Платные услуги за 10 месяцев этого года подорожали на 6,9%.





По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.



