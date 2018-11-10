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В Беларуси впервые за последние 2 года зафиксировали дефляцию на платные услуги

11.11.2018 14:18 — Разное | Партизан  
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В октябре инфляция в Беларуси составила 0,5%, а с начала года — 4,2%, сообщает Белстат.

При этом в прошлом месяце впервые в этом году упали цены на платные услуги — на 0,3%. В последний раз дефляцию на платные услуги официальная статистика фиксировала в октябре 2016 года, тогда цены упали также на 0,3%.


В октябре заметнее всего выросли цены на продовольственные товары — на 1% (с начала года на 3,2%). Непродовольственные товары стали дороже за прошлый месяц на 0,3%, а с начала года — на 3,9%. Платные услуги за 10 месяцев этого года подорожали на 6,9%.

По итогам этого года, прогнозируют власти, инфляция в Беларуси не должна превысить 6%.


 
 
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В октябре инфляция в Беларуси составила 0,5%, а с начала года — 4,2%, сообщает Белстат.
 
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