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Cидоренко возглавил минское «Динамо». Ковалев и Кравченко – ассистенты

11.11.2018 13:55 — Разное | Партизан  
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Рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко стал главным тренером минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Cидоренко возглавил минское «Динамо». Ковалев и Кравченко – ассистенты
В тренерский штаб команды вошли Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко. Со всеми специалистами заключены контракты до конца сезона. Тренеры уже приступили к работе. 

Ковалев уже работал в минском «Динамо». В 2014 году он стал ассистентом главного тренера Любомира Поковича, а в сезоне 2015/16 возглавил команду, но не смог вывести ее в плей-офф. Нынешний сезон Ковалев начинал рулевым «Бреста», который идет на третьем месте в экстралиге Б. Ковалев будет отвечать за большинство и работу в атаке. 

Кравченко в межсезонье возглавил молодежную сборную Беларуси. Он продолжит курировать команду и , возможно, съездит с ней на чемпионат мира. В «Динамо» Кравченко займется работой с защитой. 


9 ноября в отставку отправили главного тренера «Динамо» Горди Дуайера и его штаб. После 25 матчей «зубры» с 16 очками замыкают таблицу Западной конференции. 


 
Теги: Брест
 
 
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Рулевой сборной Беларуси Андрей Сидоренко стал главным тренером минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
 
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