Будем жить! В единственном женьшенарии Беларуси собрали первый урожай «корня жизни»

пишет 1prof.by. Основательно подошли к имитации комфортного для него таежного климата – сдобрили почву речным песком, как на Алтае или Тибете, а от высокой влажности спасает огромная теплица, установленная на возвышенности. Под растение отдали 33 сотки земли,1prof.by. Основательно подошли к имитации комфортного для него таежного климата – сдобрили почву речным песком, как на Алтае или Тибете, а от высокой влажности спасает огромная теплица, установленная на возвышенности.









«Дом» для женьшеня сооружен с умом: деревянные доски с просветами на стенах и потолке защищают от летнего зноя и прямых солнечных лучей. Поэтому и температура воздуха в импровизированном парнике всегда на 2–3 градуса меньше, чем на улице. Нынешнюю уборочную директор «Новой Друти» Анатолий Дроздов считает экспериментальной. По расчетам агрономов, собранные 50 кг женьшеня должны окупить семилетние затраты на его производство. В следующем году здесь планируют собрать около тонны «корня жизни».





– Ожидаем 70-процентную рентабельность, но по опыту других производителей знаем, что выращивание женьшеня может быть прибыльным и на 300%, – говорит Анатолий Дроздов. – Спустя год заключим контракты с основными потребителями сырья – фармацевтическими компаниями и ликеро-водочными заводами. Нам еще предстоит получить сертификат качества, а интерес к корню уже проявили потенциальные покупатели, в том числе из Китая. Пойдет сбыт – расширим и посевные площади. Семена теперь у нас свои, технология отработана. Секрет долголетия – Капризным женьшень не назовешь, и все же его выращивание – процесс трудоемкий, поэтапный, требующий терпения и специальных знаний, – рассказывает работница предприятия Регина Лазаренок.





– Растение нужно вовремя поливать и пропалывать, да и собирают его вручную, чтобы не повредить корень. Главный агроном и председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Новая Друть» Надежда Румянцева подтверждает: уход за женьшенем – дело кропотливое. – Пока рабочих рук достаточно, справляемся, – дополняет она.

– Возрастут объемы – найдутся в хозяйстве и люди, которые научатся обращаться с этой культурой. Самое тяжелое – уберечь растение от осадков и повышенной влажности. Но если собрали такой урожай, значит, нам удалось. Кстати, корневище женьшеня напоминает фигурку человека с ручками и ножками. Говорят, именно такая схожесть считается признаком высокого качества урожая, и, соответственно, целебные свойства тоже под стать. 100 лет назад этот корень был на вес золота, причем в буквальном смысле: за грамм высушенного сырья давали грамм желтого металла. Сейчас женьшень все чаще используют в качестве общетонизирующего средства. Традиционная китайская медицина утверждает, что препараты из этого лекарственного многолетника продлевают жизнь и молодость.