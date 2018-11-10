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Фэйсом в торт: Ефремову запустили тортом в лицо по случаю дня рождения

11.11.2018 13:15 — Разное | Партизан  
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Для виновника торжества такой поворот событий стал сюрпризом, но всем присутствовавшим это понравилось.


 © Sputnik / Максим Блинов

Коллеги необычно поздравили известного российского актера Михаила Ефремова с 55-летием, передает Sputnik.

Виновнику торжества запустили тортом в лицо прямо на сцене во время спектакля Павла Урсула "Чапаев и Пустота", в котором Ефремов исполнял роль главного врача психбольницы и легендарного комдива Чапаева.

Видео впечатляющего момента снял кто-то из зрителей, а после оно появилось в Instagram.

Судя по кадрам, для актера такой "подарок" стал полной неожиданностью. Но зрителям поздравление понравилось: они начали аплодировать и скандировать: "С днем рождения!".

Занятно, что после ухода со сцены юбиляра, туда тут же поднялась уборщица и убрала появившийся мусор.


Свои 55 лет Михаил Ефремов отметил в субботу, 10 ноября.


 
 
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Для виновника торжества такой поворот событий стал сюрпризом, но всем присутствовавшим это понравилось.
 
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