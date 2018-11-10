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В Минске сократилось число пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе
В Минске стало сокращаться число тех, кто продолжает работать на пенсии. Так, на начало ноября в столице насчитывалось 173 402 работающих пенсионеров, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на 1 апреля в столице
На начало этого месяца в столице проживало 481 388 пенсионеров. Получается, что в Минске работать на заслуженном отдыхе продолжают 36% от общего числа пенсионеров.
При этом в целом по стране еще раньше стало
Больше всего работающих пенсионеров в прошлом году
Средний размер всех пенсий в Минске на начало ноября
Напомним, в Беларуси для работающих на пенсии белорусов намерены
Кроме того, профсоюзы
— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации профсоюзов.
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На начало ноября в столице насчитывалось 173,4 тысячи работающих пенсионеров.
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