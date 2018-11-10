В Минске сократилось число пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе

В Минске стало сокращаться число тех, кто продолжает работать на пенсии. Так, на начало ноября в столице насчитывалось 173 402 работающих пенсионеров, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на 1 апреля в столице было чуть больше 176 тысяч тех, кто трудится на заслуженном отдыхе, на 1 ноября прошлого года — 174 120 человек, а на 1 августа 2017-го года — 172 126.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На начало этого месяца в столице проживало 481 388 пенсионеров. Получается, что в Минске работать на заслуженном отдыхе продолжают 36% от общего числа пенсионеров.

При этом в целом по стране еще раньше стало сокращаться число работающих пенсионеров. Так, в 2017 году 646 тысяч белорусов продолжали трудиться после выхода на заслуженный отдых. Это на 20 тысяч меньше, чем годом ранее.

Больше всего работающих пенсионеров в прошлом году было в Минске — 176 тысяч. В столице на заслуженном отдыхе продолжали работать больше трети пенсионеров — 36,2% женщин и 36,7% мужчин. Это самый высокий показатель по всей стране.

Средний размер всех пенсий в Минске на начало ноября составил 406,32 рубля.

Напомним, в Беларуси для работающих на пенсии белорусов намерены ввести изменения — они смогут получать компенсацию в три месячные зарплаты при расторжении трудового договора. Основное условие — это должно произойти из-за виновных действий нанимателя. Эти изменения намерены прописать в Трудовом кодексе.

Кроме того, профсоюзы выступают за то, чтобы усовершенствовать пенсионное законодательство. Одно из решений — ввести перерасчет пенсий работающим на заслуженном отдыхе белорусам.

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации профсоюзов.