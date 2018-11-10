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Киев требует срочно созвать контактную группу по Донбассу в связи с выборами в ДНР и ЛНР

11.11.2018 14:55 — Разное | Интерфакс  
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Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) осудила проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

"Мы требуем немедленного внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в заявлении украинской сторона ТКГ.

Заявление опубликовано в воскресенье в Facebook - на странице первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко.

"Результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и следовательно не признаются Украиной и цивилизованным миром", - говорится в заявлении.

"Единственными легитимными выборами могут быть те, которые будут проходить в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ", - заявляет украинская сторона ТКГ.

В заявлении говорится, что выборы в ДНР и ЛНР направлены на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, что, по утверждению Киева, выгодно России. "Псевдовыборы - это провокация, направлена на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - заявляет украинская сторона ТКГ.

В состав ТКГ входят Украина, Россия и ОБСЕ.

Протест в связи с выборами в ЛНР и ДНР также выразил МИД Украины.

"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении МИД Украины.

Украинский МИД призвал международное сообщество усилить политическое и экономическое давления на Москву и ввести новые санкции против РФ.

Как сообщалось ранее, избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик открылись в 08:00 мск воскресенья

 
 
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Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) осудила проведение выборов в самопровозглашенных...
 
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