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Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019г с текущих 1,5 млн б/с
Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019 году с текущего уровня в 1,5 млн б/с, сообщил журналистам министр нефти страны министр нефти страны Мануэль Кеведо.
При этом, по его словам, в ноябре Венесуэла хочет увеличить добычу до 1,6 млн б/с.
М.Кеведо уточнил, что Венесуэла хочет в 2019 году увеличить производственные мощности также на 1 млн б/с. Добыча в следующем году будет зависеть от решений ОПЕК+, отметил министр.
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Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019 году с текущего уровня в 1,5 млн б/с, сообщил журналистам министр нефти страны министр нефти...
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