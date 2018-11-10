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"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте

11.11.2018 14:51 — Разное | UDF  
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Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором она падает на сцене во время концерта в Красногорске. Танцовщица похвалила себя за чувство юмора и выдержку.

У сторонников теории о том, что Анастасия Волочкова якобы любит выпить и, что уж совсем невероятное, в таком состоянии выходит на сцену, кажется, появился новый аргумент в свою пользу. Дело в том, что на концерте в Красногорске танцовщица упала прямо на сцене.

Впрочем, долго радоваться злопыхателям, которые обливают 42-летнюю красавицу помоями, по ее словам, за деньги, не пришлось. Ведь Анастасия Волочкова сама опубликовала этот ролик на своей странице в Instagram и подробно объяснила, как такое могло произойти.

"Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске. У меня хватило сил и мужества довести концерт до конца 🙏 Вы мне очень помогли! И за овации и цветы спасибо!🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она под видео со своим падением.

И, словно этого было мало, балерина поделилась еще одной записью с того же концерта. На ней Анастасия Волочкова благодарит своих зрителей за поддержку и овации, которые ей устроил зал после громогласного приземления на сцену.

"Все же чувство самоиронии и выдержки мне присущи.💪🏻👍🏼 Любовь к цветам тоже🌺😂🤣", – написала Волочкова. "Это выглядело может и смешно, но боль неимоверная...😔 Сейчас.. А тогда я додержалась! 🌺 Вставать и ИДТИ-путь наш по жизни!🙏🏻", – добавила она.

Многие пользователи Сети поддержали балерину, однако нашлись и те, кто увидел в произошедшем тему для критики. Дескать, для балерины, которая должна отличаться улучшенной координацией, такое падение – это настоящий позор. Ну а излишнее внимание к этому инциденту со стороны самой Волочковой, едко заметили недоброжелатели, может свидетельствовать о том, что это было единственное интересное событие на ее концерте.

 
 
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram видео, на котором она падает на сцене.
 
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