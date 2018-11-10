"Боль неимоверная": Волочкова опозорилась на концерте



Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com

У сторонников теории о том, чтоякобы любит выпить и, что уж совсем невероятное, в таком состоянии выходит на сцену, кажется, появился новый аргумент в свою пользу. Дело в том, что на концерте в Красногорске танцовщица упала прямо на сцене.Впрочем, долго радоваться злопыхателям, которые обливают 42-летнюю красавицу помоями, по ее словам, за деньги, не пришлось. Ведь Анастасия Волочкова сама опубликовала этот ролик на своей странице в Instagram и подробно объяснила, как такое могло произойти.написала она под видео со своим падением.И, словно этого было мало, балерина поделилась еще одной записью с того же концерта. На ней Анастасия Волочкова благодарит своих зрителей за поддержку и овации, которые ей устроил зал после громогласного приземления на сцену.– добавила она.Многие пользователи Сети поддержали балерину, однако нашлись и те, кто увидел в произошедшем тему для критики. Дескать, для балерины, которая должна отличаться улучшенной координацией, такое падение – это настоящий позор. Ну а излишнее внимание к этому инциденту со стороны самой Волочковой, едко заметили недоброжелатели, может свидетельствовать о том, что это было единственное интересное событие на ее концерте.