Собрать в одном месте и убить: СМИ сообщили о раскрытии в Германии военного заговора

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По информации издания, заговорщики планировали собрать политиков в одном месте и убить их в «день икс». У группы были секретные хранилища оружия и топлива. Также имелся осведомитель в военной контрразведке, который пытался помешать ходу расследования. Он сообщал заговорщикам о предстоящих обысках и развитии дела. Мужчине предъявлены обвинения, его дело рассмотрит Окружной суд Кельна.Полный список жертв еще не известен, уточняет Focus. Однако среди главных целей числится глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ. По данным Daily Mail, в списке также значились лидер партии Зеленых, министр иностранных дели бывший президент