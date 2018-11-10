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РБК

Kronen Zeitung

По данным газеты, под подозрение сотрудник Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) попал более года назад. Все это время в его отношении велось расследование. В отличие от другого российского шпиона, сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву.Работник контрразведки обвиняется в разглашении гостайны. Наказанием за это может служить заключение на срок до десяти лет.Как ранее сообщалось, австрийские власти 9 ноября заявили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру может грозить до 10 лет лишения свободы.Канцлер Австриизаявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных делотменила запланированный на 2−3 декабря визит в Россию и предостерегла, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.Глава МИД РФзаявил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. МИД РФ выразил протест послу Австрии