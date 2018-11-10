UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Большой обзор забавных белорусских новостей и шуток из соцсетей.



Традиционно начнем обзор с новости о величии Беларуси. Барабанная дробь… Наша страна заняла 22-е место в мире по человеческому капиталу, обойдя за последние 25 лет США и Германию! Читатели UDF.BY на «Фейсбуке» (вспоминая, наверное, лицо жэншчыны из регистратуры госполиклиники) отреагировали с недоверием . Но нет, друзья, Ермошина тут не при чем: рейтинг составлен известнейшим медицинским британским журналом The Lancet .









ТОЛЕРАНТНОСТЬ (ТМ)



А еще, мы, белорусы, традиционно толерантные и обожаем разнообразие. Вот, например, на Форуме регионов в Гомеле вице-премьер Украины заметил, что с удовольствием послушает белорусских чиновников на белорусском языке. На что белорусы гордо ответили, что в Беларуси два государственных языка — и продолжили говорить на русском.



Вечно обиженные российские СМИ посмотрели на ситуацию под своим углом и тут же рассказали читателям, что на самом деле украинец попросил белорусов не говорить по-русски .





Вице-премьер Украины предложил Карлюкевичу говорить по-белорусски. «我们有两种国家语言», - ответил министр. — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) October 28, 2018

Мы должны противостоять любым проявлениям ксенофобии и расизма, выступать против любых проявлений этнической и религиозной ненависти, прививать молодому поколению ценности и культуру, которые помогут им противостоять злу нетерпимости и фанатизма.



Сегодня в Беларуси мы делаем все для того, чтобы хранить память о жертвах Холокоста, не допускать проявлений расовых предрассудков и антисемитизма, гарантировать равенство перед законом каждому человеку, независимо от его расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения.

Слева — учебник, в правом верхнем углу — увеличенный снимок из книги, в правом нижнем углу — фото со стока. Коллаж: TUT.BY

Мы, беларусы — мірныя людзі*



*пока никто не скажет о своей гомосексуальности. — L (@Paznjak) October 23, 2018

ХЭЛЛОУИН, ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ВЛКСМ

Фото: Hutka Smachnaa

Не вижу, чем принципиально празднование 100 лет ВЛКСМ отличается от Хэллоуина. И там и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы.

Вопрос только в том, на чьей вы стороне. — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 25, 2018

Фото: svaboda.org

Пока в маленькой Латвии вспоминают жертв коммунизма, в одной соседней стране побольше активно готовятся отпраздновать 100 лет ВЛКСМ. Это все что нужно знать о моей личной мотивации туда не возвращаться. — Авиация & Артиллерия (@dmoshkoff) October 24, 2018

Кстати, про комсомол.

Ни один из семи первых руководителей комсомола в Великую Отечественную не воевал. Хотя родились они в период с 1897 по 1903 годы.

Знаете, почему?

Шестерых в 37-39 расстреляли, седьмого посадили на 16 лет. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 24, 2018

Видео: «Радыё Свабода»

Самое офигенное:



"Вы вот, окажется, имеете своё мнение. А вместо вас возьмут гражданина, который свою политическую позицию принял. Так что лучше заткнитесь и просто сделайте как я сказала" — РБ головного мозга (@belamova) October 30, 2018

Костюм бонстика Вадзяніка

Костюм Панельки

Костюм работника «Зеленстроя»

Костюм Жетончика

ЛУКАШЕНКО ГОВОРИТ

После ядерного удара россияне попадут в рай, агрессоры - в ад, а многовекторная политика беларусов оставит их в Беларуси. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 18, 2018

умереть ради женщины . Мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и

Как говорил финский маршал и президент Маннергейм: "Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать".



А прикрываться мыслями женщин и брать на слабо - ну такое pic.twitter.com/m4vefECq0f — Promise.by (@PromiseBy) October 19, 2018

А если ты превысил среднюю продолжительность жизни мужчины по республике, то ты баба, позор тебе и стыд — рапуха і вужака (@daphnis_nerii) October 19, 2018

кто-то там в штанах ходил. Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не простоходил.

Студентов на летние каникулы надо отправлять в армию, а на зимние в тюрьму. Чтобы мужиками становились! — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 19, 2018

чужими людьми, второго сорта . Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит — это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом… Вы всегда будете там

Тревожит, что президента "тревожит стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом" — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 19, 2018

Президент предупреждает студентов о том, что за границей они будут людьми второго сорта и что для этого совершенно необязательно уезжать из Беларуси! — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 19, 2018

Да что вы знаете о дипломатии, детки pic.twitter.com/1Bw0Q5EbqU — Artyom Shraibman (@A_Shraibman) October 26, 2018

Барановичи ничем не отличаются от прекрасных французских городов — Диванный шахид (@muahahahh) October 26, 2018

Пока Лукашенко находит схожести у белорусских городов с соседями, напомню, что похожего на Барановичи города вы не найдёте нигде. Потому что Барановичи - это как картошка с салом. Магия! — на душе одни котики (@katzeravra) October 26, 2018

ЛУКАШЕНКО ЕДЕТ

Иногда кажется, что в каждом областном и в каждом районном центре Беларуси существует чрезвычайный неприкосновенный фонд на случай внезапного визита Лукашенко. Чтобы было за что навести парадачак. — НеРон Уизли (@not_RW) November 1, 2018

БЕДАРУСЬ

Когда умер ради женщины, а братюня делает всё, чтобы она узнала о твоём подвиге: pic.twitter.com/JjNUnuYaa7 — L (@Paznjak) October 19, 2018

БЕЛОРУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО





на самом деле — потому что недоделали. Наверное, денег не хватило





ЦИФРЫ

$100 000

675 кг

188

23-й

$570 000

ФОТО

ТВИТЫ

Один придворный бизнесмен хотел развивать гипермаркеты и оказалось, что киоски уродуют облик города.

Через несколько лет другой придворный бизнесмен захотел продавать табак и оказалось, что киоски отлично вписываются в облик города. — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 26, 2018

В одной IT стране. Было бы смешно, если бы не хотелось плакать (с).



Строители на минском стадион '"Динамо" сделали ливнёвки, чтобы вода не капала прямо под ноги людям.



Фото Кирилла Сидорова. pic.twitter.com/fEOWetT7e2 — Belultras.by (@belultras_by) October 28, 2018

В Грузии, похоже, будет второй тур. Офигенная все-таки штука - выборы, результат которых неизвестен.

(Привет РФ и Беларуси). — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) October 28, 2018

Минчанин, угнавший за сутки три машины в принципе мог бы открыть крупнейший каршеринг в городе. Просто немного не успел. — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 24, 2018

В базовый пакет минского пользователя каршеринга входит проездной, чтобы доехать до ближайшей машины. — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 24, 2018

Продам целлофановые пакеты для похода в евроопт — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) October 24, 2018

Раньше давали льготы при поступлении деревенским, теперь солдатам. Реально, скоро диплом будет признаком того, что на работу такого брать не нужно. — Кржемелик и Вахмурка (@Bernoff_) October 26, 2018

Поставив на победу БАТЭ в матче с Челси $600 млн. можно закрыть весь внешний государственный долг страны — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 25, 2018

Занимательная математика. На деньги, которые одна страна потратит на Евроигры, можно поставить перед ратушей денежную пушку и каждые 10 минут выстреливать $2200 двадцатками круглосуточно на протяжении года.

Идея: Евгений Котяк — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 26, 2018

Скажем ещё проще: на евроигры в 2019 году одна страна потратит в бюджете больше, чем на культуру — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 26, 2018

И последнее на сегодня о проекте Бюджета-2019

Стоит порадоваться за Службу безопасности президента, финансирование которой увеличено почти на 50%, за БТ - на 38% и... за культуру - тут неожиданно почти на 45% — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 26, 2018

Дирекция Европейских игр покупает на тендере три портрета одного президента за 1500 руб, а министерство спорта - пять портретов за 100 руб. И те и другие продляют доменное имя одного и того же (!) сайта https://t.co/HTFd00VWha , но за разную стоимость — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 24, 2018

Мэр Жодино готовится возглавить колхоз. Уже допрошен в качестве претендента на должность. Активно сотрудничает, согласен на самое убыточное предприятие — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 23, 2018

В Беларуси задержали коррупционера по подозрению в том, что он мэр Жодино — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 23, 2018

Задачка вам. Средняя зарплата бюджетника в одной стране 746 рублей. А средняя зарплата чиновника - 1286 рублей. Какой была бы средняя зарплата бюджетника, если бы не чиновник? — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 23, 2018

Одна страна в 2018 году вдруг экспортировала в Казахстан 52,8 тонны бананов. Жалко, что Казахстан о белорусских бананах не знает ничего — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 22, 2018

Любое нападение на Беларусь будет считаться нападением на Россию, хотела бы Беларусь этого или нет, нравится ли это Беларуси или нет — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 22, 2018

Председатель федерации хоккея Беларуси: "Но главное — мы все вместе виноваты в том, что так расстраиваем белорусского болельщика"

И все мы знаем фамилию этого болельщика! — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 22, 2018

больше всех радуются игре минского хоккейного динамо игроки сборной беларуси по футболу. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 16, 2018

да, редкая проницательность, надо сказать https://t.co/UEcExUDZZi — Медовый гомофобик (@mojo_fm) October 25, 2018

Всё, Лебедев признал беларусов сверхнацией )))



«Очередные гениальные беларусы запилили очередной гениальный проект - Уансойл.»

«Напомню читателям, что все самые интересные технологические и дизайнерские проекты последних лет были сделаны в Беларуси - от Мэпс.ми до Маскарада.» — Anton Motolko (@Motolko) October 24, 2018

или у Лебедева появилась любовница из Беларуси, или кто-то занялся страновым имиджем через достижения в сфере продуктовой разработки/IT — Anton Motolko (@Motolko) October 25, 2018

Уборщица Гаражного кооператива «Малиновка» нашла в мусорке $5400.



Женщина стала спрашивать у владельцев гаражей, не теряли ли они деньги. Все ответили, что нет, после чего уборщица обратилась в милицию с просьбой установить владельца и передать ему деньги.



Люблю Беларусь! — Paul (@Devyatov) October 18, 2018

Всё. Новостей на БТ и ОНТ сегодня не будет.

Из-за массового суицида дикторов. pic.twitter.com/zgiUssa6Ze — Vladimir Chudentsov (@chudentsov) October 18, 2018

В Минске из 384 памятников, которые имеют статус историко-культурной ценности, 292 НЕ ИМЕЮТ разработанных и утвержденных проектов зон охраны. А это 76%!



Всё что нужно знать про сохранение исторических и культурных памятников в Беларуси. pic.twitter.com/1h9uuA3j41 — Dzianis Kobruseu (@kobruseu) October 18, 2018

Смотрите какой беспредел в польских парках, сразу видно, что никто не привлекает школьников к увлекательным субботникам! Совсем загнили pic.twitter.com/N16mN2xfMx — Свят у Лодзi (@belamensk) October 15, 2018

В насилии виноваты:



- Глобализация

- Видеоигры

- Интернет



Не виноваты:



- Популяризация военщины среди детей



Пожалуйста, не перепутайте. — L (@Paznjak) October 18, 2018

Что-то новое о стране: Беларусь даст в долг Гродненской области зерно — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 19, 2018

хочу так же куртку на пузе застегивать ) pic.twitter.com/OWpvbHwbfz — Anton Motolko (@Motolko) October 19, 2018

Стырил на БелТА новость вот.

Про "развитие торгового оборота с Сербией", ага #фактчекинг #статистикаудобнаявбыту pic.twitter.com/5wd8jDW8km — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 18, 2018

Нейкая дзіўная беларусізацыя ад Еўраопта: беларускі фальклор па-руску pic.twitter.com/o6h0AOxMWm — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) October 21, 2018

Премьер-министр одной страны говорит, что пенсия 36,2% от средней зарплаты, министр труда одной страны говорит, что пенсия 38% зарплаты, вице-премьер одной страны считает, что пенсия 40% зарплаты. Правительства каких стран представляют эти люди? — Viktar Malishevsky (@malishevsky) October 16, 2018

Но более того, похоже, скоро в Беларуси появится третий государственный язык. Ведь вышла«Я прыду за табой у аўгусце»! Это значит, что трасянка становится литературным языком! Учитывая, что главным его носителем в стране является президент, у языка широкие перспективы.Вот и глава МИД самой терпимой в мире странытем временемза толерантность:Все эти истины утверждаются и в белорусском школьном учебнике «Обществоведение». С фотографии на обложке котороголюдей.Учительница объяснила обнаружившим правки школьникам, что афробелорусы просто не влезли на обложку. Не вписались в границы белорусской толерантности.А ещебелорусов осуждают гомосексуальность. Это больше, чем осуждающих расизм, жадность, аборты и лень. То есть лучше быть жадным ленивым расистом, убившим своего нерожденного ребенка, чем геем, считают толерантные белорусы.Видите, как многогранны белорусы? В нас уживается много всего. Не беда, например, что Ленин, мягко говоря,церковь и религию — вот его портрет висит на толерантных стенах Гомеля прямоКстати, о наследниках ВЛКСМ — БРСМ. «Радыё Свабода» опубликовало, на котором гимназистов «убедительно просят» вступить в БРСМ, угрожая непоступлением в вуз, возмущаясь непатриотичностью, подозревая в оппозиционности президенту,Охватить и объединить все нюансы белорусской души, Хэллоуин и столетие ВЛКСМ, в одном логотипе удалось дизайнеруВпрочем, белорусы умеют не только сочетать чужое и бессмысленное, но и устанавливать свое, аутентичное. Смотрите, какие национальные хэллоуинские костюмы придумала «Наша Ніва»:Наверное, Лукашенко просто захотел переплюнуть в красноречии Путина, который в Сочи сказал следующее про нападающих на Россию:. В зале после этих слов почему-то. Любителям Путина, похоже, весело умирать. Особенно на войне.Так или иначе, наш Лукашеночка и разошелся не на шутку и выдал гору прекрасных октябрьских цитат.Кроме того Лукашенко подумывает отправлять студентовНаконец, президент, лишь недавно заявивший Путину в Могилеве, что Могилев ничем не отличается от российских городов,мантру для Порошенко в Гомеле: мол, Гомель ничем не отличается от украинских городов.Кстати, о городах. Приезд Лукашенко в регионы превращается в бедствие местного масштаба. В Могилеве, в Витебске штукатурили, в Гомеле вымыли дороги и памятники, в ГродноСлучаются в Беларуси беды и похуже приезда Лукашенко.Могилевчанин украл сапоги, чтобы подарить жене — а те ей. А, ну и мужа она теперь может не увидеть годика три.А другой могилевчанин украл велосипед,В Слуцке жених врезался на машине из свадебного кортежа в автомобиль милиционера — в ходе конфликта жених потерял самоконтроль, забрался на капот машины оппонента и стал на нейВпрочем, все беды белорусам нипочем, пока рядом есть верные друзья, готовые вытащить товарища даже из самой сложной ситуации и доставить в атмосферу домашнего тепла и уюта:Что же делают те белорусы, которым одиноко, у которых нет друзей? Заводят в квартиреВо всем мире на стартах продаж iPhone Xs — очереди, а в БеларусиЭто странно. Ведь в рейтинге благосостояния швейцарского банка Credit Suisse Беларусь заняламесто!Да и вот-вот у нас будет средняя зарплата врублей!А еще белорусы настолько хорошо живут, что сельское хозяйство становится все экзотичнее: на севере Беларуси, в Полоцке, собрали, а в сараях белорусов уже столько, что их включат в опросник переписи населения. Да чего уж там: у нас ужепо лесам бегают.А в Гомеле вон построили. Правда, вскоре его закрыли… из-за погодных условий.Тем временем банкам сделали: проспонсировать «Купалье» на родине Лукашенко.предложил пожертвовать на храм.В такую сумму одному минскому храмуКирилла: к прибытию главы РПЦ закупили 25 светильников.картошки на одного белоруса производится в Беларуси за год. Мы занимаемв СНГ по этому показателю.плитокукрал ищущий сладкой жизни минчанин из магазина.раз с начала года подорожало топливо. С августа по октябрь бензин дорожал каждую неделю на. Стабильность!должен сам депутат Мингорсовета, который основал сайт —Зацените логотип белорусскогоВ Дрогичине, где царит «малиновая лихорадка», устроилиА в Гомеле по белорусской технологии «хай так» выложили плиткойЧитать подробнее: