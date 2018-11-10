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UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

11.11.2018 13:50 — Разное | UDF  
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Большой обзор забавных белорусских новостей и шуток из соцсетей.

Традиционно начнем обзор с новости о величии Беларуси. Барабанная дробь… Наша страна заняла 22-е место в мире по человеческому капиталу, обойдя за последние 25 лет США и Германию! Читатели UDF.BY на «Фейсбуке» (вспоминая, наверное, лицо жэншчыны из регистратуры госполиклиники) отреагировали с недоверием. Но нет, друзья, Ермошина тут не при чем: рейтинг составлен известнейшим медицинским британским журналом The Lancet.




ТОЛЕРАНТНОСТЬ (ТМ)

А еще, мы, белорусы, традиционно толерантные и обожаем разнообразие. Вот, например, на Форуме регионов в Гомеле вице-премьер Украины заметил, что с удовольствием послушает белорусских чиновников на белорусском языке. На что белорусы гордо ответили, что в Беларуси два государственных языка — и продолжили говорить на русском.

Вечно обиженные российские СМИ посмотрели на ситуацию под своим углом и тут же рассказали читателям, что на самом деле украинец попросил белорусов не говорить по-русски.



Но более того, похоже, скоро в Беларуси появится третий государственный язык. Ведь вышла первая книга на трасянке «Я прыду за табой у аўгусце»! Это значит, что трасянка становится литературным языком! Учитывая, что главным его носителем в стране является президент, у языка широкие перспективы.

Вот и глава МИД самой терпимой в мире страны Владимир Макей тем временем ратует за толерантность:

Мы должны противостоять любым проявлениям ксенофобии и расизма, выступать против любых проявлений этнической и религиозной ненависти, прививать молодому поколению ценности и культуру, которые помогут им противостоять злу нетерпимости и фанатизма.

Сегодня в Беларуси мы делаем все для того, чтобы хранить память о жертвах Холокоста, не допускать проявлений расовых предрассудков и антисемитизма, гарантировать равенство перед законом каждому человеку, независимо от его расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения.


Все эти истины утверждаются и в белорусском школьном учебнике «Обществоведение». С фотографии на обложке которого вырезали темнокожих людей.

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Слева — учебник, в правом верхнем углу — увеличенный снимок из книги, в правом нижнем углу — фото со стока. Коллаж: TUT.BY

Учительница объяснила обнаружившим правки школьникам, что афробелорусы просто не влезли на обложку. Не вписались в границы белорусской толерантности.

А еще 73% белорусов осуждают гомосексуальность. Это больше, чем осуждающих расизм, жадность, аборты и лень. То есть лучше быть жадным ленивым расистом, убившим своего нерожденного ребенка, чем геем, считают толерантные белорусы.






ХЭЛЛОУИН, ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ВЛКСМ

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Фото: Hutka Smachnaa



Видите, как многогранны белорусы? В нас уживается много всего. Не беда, например, что Ленин, мягко говоря, недолюбливал церковь и религию — вот его портрет висит на толерантных стенах Гомеля прямо рядышком с Богородицей.

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Фото: svaboda.org







Видео: «Радыё Свабода»

Кстати, о наследниках ВЛКСМ — БРСМ. «Радыё Свабода» опубликовало аудиозапись, на котором гимназистов «убедительно просят» вступить в БРСМ, угрожая непоступлением в вуз, возмущаясь непатриотичностью, подозревая в оппозиционности президенту, «антисоветчине и антибелорусчине».



Охватить и объединить все нюансы белорусской души, Хэллоуин и столетие ВЛКСМ, в одном логотипе удалось дизайнеру Владимиру Цеслеру:

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»


Впрочем, белорусы умеют не только сочетать чужое и бессмысленное, но и устанавливать свое, аутентичное. Смотрите, какие национальные хэллоуинские костюмы придумала «Наша Ніва»:

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Костюм бонстика Вадзяніка

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Костюм Панельки

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Костюм работника «Зеленстроя»

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»

Костюм Жетончика




ЛУКАШЕНКО ГОВОРИТ

Наверное, Лукашенко просто захотел переплюнуть в красноречии Путина, который в Сочи сказал следующее про нападающих на Россию: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». В зале после этих слов почему-то раздался смех. Любителям Путина, похоже, весело умирать. Особенно на войне.



Так или иначе, наш Лукашеночка и разошелся не на шутку и выдал гору прекрасных октябрьских цитат.

Мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины.






Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил.


«А он в курсе что в некоторых частях солдаты видели автоматы только на картинках?)))» (с)

«Каждому поступившему в вуз надо дать сапогом по морде, отобрать деньги и отправить чистить парашу. Это в значительной степени заменит армию и подготовит к жизни в государстве. Это вам любой сержант скажет» (с)

Кроме того Лукашенко подумывает отправлять студентов на летних каникулах в армию.

«Каникулы строгого режима» (с)



Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит — это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом… Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта.


«А отсутствие нормального образования в стране не тревожит» (с)

«Ровно и не тревожит отсутствие достойных зарплат, отсутствие нормального уровня жизни» (с)

«Сначала надо умереть ради женщины, а потом только высшее получать» (с)





Наконец, президент, лишь недавно заявивший Путину в Могилеве, что Могилев ничем не отличается от российских городов, повторил мантру для Порошенко в Гомеле: мол, Гомель ничем не отличается от украинских городов.





«Лукашенко — Трампу: Шклов ничем не отличается от городов восточного побережья США» (с)

«Брест — великий польский город, Гродно — изумительный литовский городок, Полоцк — колыбень латышкой государственности» (с)






ЛУКАШЕНКО ЕДЕТ

Кстати, о городах. Приезд Лукашенко в регионы превращается в бедствие местного масштаба. В Могилеве охотились на песиков и котиков, в Витебске штукатурили давно закрытую фабрику, в Гомеле вымыли дороги и памятники, в Гродно пропылесосили траву






БЕДАРУСЬ

Случаются в Беларуси беды и похуже приезда Лукашенко.

Могилевчанин украл сапоги, чтобы подарить жене — а те ей оказались малы. А, ну и мужа она теперь может не увидеть годика три.

А другой могилевчанин украл велосипед, чтобы поехать на нем по грибы.

В Слуцке жених врезался на машине из свадебного кортежа в автомобиль милиционера — в ходе конфликта жених потерял самоконтроль, забрался на капот машины оппонента и стал на ней прыгать.

Впрочем, все беды белорусам нипочем, пока рядом есть верные друзья, готовые вытащить товарища даже из самой сложной ситуации и доставить в атмосферу домашнего тепла и уюта:





Что же делают те белорусы, которым одиноко, у которых нет друзей? Заводят в квартире кабана.




БЕЛОРУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО

Во всем мире на стартах продаж iPhone Xs — очереди, а в Беларуси никто не пришел.

Это странно. Ведь в рейтинге благосостояния швейцарского банка Credit Suisse Беларусь заняла аж 123-е место!

Да и вот-вот у нас будет средняя зарплата в тыщу рублей!

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»


А еще белорусы настолько хорошо живут, что сельское хозяйство становится все экзотичнее: на севере Беларуси, в Полоцке, собрали урожай бананов, а в сараях белорусов уже столько страусов, что их включат в опросник переписи населения. Да чего уж там: у нас уже верблюды по лесам бегают.



А в Гомеле вон построили туалет за 1 млн долларов. Правда, вскоре его закрыли… из-за погодных условий. на самом деле — потому что недоделали. Наверное, денег не хватило

Тем временем банкам сделали предложение, от которого нельзя отказаться: проспонсировать «Купалье» на родине Лукашенко.

А ПВТ своим резидентам предложил пожертвовать на храм.

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»






ЦИФРЫ


$100 000
В такую сумму одному минскому храму обошлось осветить дорогого нашего патриарха Кирилла: к прибытию главы РПЦ закупили 25 светильников.



675 кг
картошки на одного белоруса производится в Беларуси за год. Мы занимаем 1-е место в СНГ по этому показателю.



188
плиток шоколада украл ищущий сладкой жизни минчанин из магазина.



23-й
раз с начала года подорожало топливо. С августа по октябрь бензин дорожал каждую неделю на 1 копейку. Стабильность!



$570 000
должен сам депутат Мингорсовета, который основал сайт — сервис по списанию долгов.




ФОТО

Зацените логотип белорусского конкурса логотипов:

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»



В Дрогичине, где царит «малиновая лихорадка», устроили свадебный кортеж на микроавтобусах:

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»



А в Гомеле по белорусской технологии «хай так» выложили плиткой ад перфекциониста:

UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»


UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»





ТВИТЫ














































Читать подробнее: В Минске уборщица нашла в мусорке более 5 тысяч долларов


















 
Теги: Новости, Брест
 
 
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