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UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»
Большой обзор забавных белорусских новостей и шуток из соцсетей.
Но более того, похоже, скоро в Беларуси появится третий государственный язык. Ведь вышла
Вот и глава МИД самой терпимой в мире страны Владимир Макей тем временем
Мы должны противостоять любым проявлениям ксенофобии и расизма, выступать против любых проявлений этнической и религиозной ненависти, прививать молодому поколению ценности и культуру, которые помогут им противостоять злу нетерпимости и фанатизма.
Сегодня в Беларуси мы делаем все для того, чтобы хранить память о жертвах Холокоста, не допускать проявлений расовых предрассудков и антисемитизма, гарантировать равенство перед законом каждому человеку, независимо от его расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения.
Все эти истины утверждаются и в белорусском школьном учебнике «Обществоведение». С фотографии на обложке которого
Слева — учебник, в правом верхнем углу — увеличенный снимок из книги, в правом нижнем углу — фото со стока. Коллаж: TUT.BY
Учительница объяснила обнаружившим правки школьникам, что афробелорусы просто не влезли на обложку. Не вписались в границы белорусской толерантности.
А еще
ХЭЛЛОУИН, ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ВЛКСМ
Фото: Hutka Smachnaa
Видите, как многогранны белорусы? В нас уживается много всего. Не беда, например, что Ленин, мягко говоря,
Фото: svaboda.org
Видео: «Радыё Свабода»
Кстати, о наследниках ВЛКСМ — БРСМ. «Радыё Свабода» опубликовало
Охватить и объединить все нюансы белорусской души, Хэллоуин и столетие ВЛКСМ, в одном логотипе удалось дизайнеру
Впрочем, белорусы умеют не только сочетать чужое и бессмысленное, но и устанавливать свое, аутентичное. Смотрите, какие национальные хэллоуинские костюмы придумала «Наша Ніва»:
Костюм бонстика Вадзяніка
Костюм Панельки
Костюм работника «Зеленстроя»
Костюм Жетончика
ЛУКАШЕНКО ГОВОРИТ
Наверное, Лукашенко просто захотел переплюнуть в красноречии Путина, который в Сочи сказал следующее про нападающих на Россию: «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». В зале после этих слов почему-то
Так или иначе, наш Лукашеночка и разошелся не на шутку и выдал гору прекрасных октябрьских цитат.
Мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и
Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто
«А он в курсе что в некоторых частях солдаты видели автоматы только на картинках?)))»
«Каждому поступившему в вуз надо дать сапогом по морде, отобрать деньги и отправить чистить парашу. Это в значительной степени заменит армию и подготовит к жизни в государстве. Это вам любой сержант скажет»
Кроме того Лукашенко подумывает отправлять студентов
«Каникулы строгого режима»
Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит — это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом… Вы всегда будете там
«А отсутствие нормального образования в стране не тревожит»
«Ровно и не тревожит отсутствие достойных зарплат, отсутствие нормального уровня жизни»
«Сначала надо умереть ради женщины, а потом только высшее получать»
Наконец, президент, лишь недавно заявивший Путину в Могилеве, что Могилев ничем не отличается от российских городов,
«Лукашенко — Трампу: Шклов ничем не отличается от городов восточного побережья США»
«Брест — великий польский город, Гродно — изумительный литовский городок, Полоцк — колыбень латышкой государственности»
ЛУКАШЕНКО ЕДЕТ
Кстати, о городах. Приезд Лукашенко в регионы превращается в бедствие местного масштаба. В Могилеве
БЕДАРУСЬ
Случаются в Беларуси беды и похуже приезда Лукашенко.
Могилевчанин украл сапоги, чтобы подарить жене — а те ей
А другой могилевчанин украл велосипед,
В Слуцке жених врезался на машине из свадебного кортежа в автомобиль милиционера — в ходе конфликта жених потерял самоконтроль, забрался на капот машины оппонента и стал на ней
Впрочем, все беды белорусам нипочем, пока рядом есть верные друзья, готовые вытащить товарища даже из самой сложной ситуации и доставить в атмосферу домашнего тепла и уюта:
Что же делают те белорусы, которым одиноко, у которых нет друзей? Заводят в квартире
БЕЛОРУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО
Во всем мире на стартах продаж iPhone Xs — очереди, а в Беларуси
Это странно. Ведь в рейтинге благосостояния швейцарского банка Credit Suisse Беларусь заняла
Да и вот-вот у нас будет средняя зарплата в
Коллаж:
А еще белорусы настолько хорошо живут, что сельское хозяйство становится все экзотичнее: на севере Беларуси, в Полоцке, собрали
А в Гомеле вон построили
Тем временем банкам сделали
А
Коллаж:
ЦИФРЫ
$100 000
В такую сумму одному минскому храму
675 кг
картошки на одного белоруса производится в Беларуси за год. Мы занимаем
188
плиток
23-й
раз с начала года подорожало топливо. С августа по октябрь бензин дорожал каждую неделю на
$570 000
должен сам депутат Мингорсовета, который основал сайт —
ФОТО
Зацените логотип белорусского
В Дрогичине, где царит «малиновая лихорадка», устроили
А в Гомеле по белорусской технологии «хай так» выложили плиткой
ТВИТЫ
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UD@F: «Чем отличается 100-летие ВЛКСМ от Хэллоуина? И там, и там яркие тряпки, смешные костюмы, нечисть, трупы…»
Большой обзор забавных новостей Беларуси и шуток из соцсетей.
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