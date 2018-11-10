Через тернии – к бриллиантам



Скромно расписываясь 4 ноября 1958 года в Шевченковском ЗАГСе, молодой слушатель Киевского высшего инженерного радиотехнического училища Владимир Курбат и студентка пединститута имени А. И. Герцена Людмила Хорошкевич и подумать не могли о том, что спустя 60 лет супружеской жизни их дом и тот самый ЗАГС, не признавая никакого расстояния, соединит телемост «Свислочь – Киев». Такой подарок 4 ноября 2018 года бриллиантовые юбиляры получили в рамках совместного проекта «Свіслацкай газеты», отделов ЗАГС и идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РО ОО «Белорусский союз женщин», Свислочского участка электросвязи «Золото возраста».

«Одружились»

Владимир Алексеевич родом из Свислочи. Родился в 1934 году и рос в непростое время. Выпало ему быть свидетелем и радостных, и печальных событий. Из военного детства вынес Володя Курбат и свою заветную мечту – стать офицером. Окончив в 1952 году Свислочскую среднюю школу, поступил в Харьковское военное авиационное училище. В 1956-м продолжил обучение в Киевском высшем инженерном радиотехническом училище.

Судьбоносным оказался для Владимира Алексеевича 1957 год. Тогда в одном из киевских скверов во время патрулирования он встретил свою вторую половинку. Через год расписались в Шевченковском ЗАГСе. Тихо. Скромно. Без торжества и марша Мендельсона. Все это случилось в их жизни позже, через 25 лет, когда в латвийском Даугавпилсе супруги праздновали серебряную свадьбу. В 1958 же году Владимир и Людмила были бесконечно счастливы тем, что их желание идти дальше вместе скрепилось печатью и в руки легло заветное «Свiдоцтво про одруження».

Рука об руку молодая семья направилась на север. Владимир Алексеевич – служить Родине, а Людмила Михайловна – во всем поддерживать мужа, помогать ему переносить тяготы военной службы. Немало пришлось им повидать и пережить: выдерживали и морские бури, и шестидесятиградусные морозы, учились жить среди непроходимых болот и несметного полчища комаров. Ничто не помешало офицеру с честью выполнить свой долг. С несгибаемой волей Владимир Алексеевич достойно нес службу в Архангельской области, Ненецком национальном округе, Коми АССР. Двадцать лет он преподавал в военных учебных заведениях Даугавпилса и Вильнюса, обучил и личным примером воспитал сотни молодых специалистов радиотехнической специальности и инженеров для военной истребительной авиации. Владимир Алексеевич посвятил благородному служению советскому народу 34 года своей жизни, пройдя путь от курсанта до полковника, от старшего преподавателя до начальника связи училища. Его работа была отмечена десятками поощрений от командиров, а грудь украсил каскад медалей.

Все это время рядом была понимающая и верная Людмила Михайловна, ставшая для мужа настоящей боевой подругой. Она вносила в его жизнь тепло и уют, все то, что по силам женским рукам и любящему сердцу. Свою трудовую жизнь Людмила Михайловна посвятила дошкольному образованию. Руководила детским садом, который в свое время представлялся на выставке достижений народного хозяйства в Москве. Этот факт красноречивей других говорит о профессиональных качествах Людмилы Михайловны, талантливого педагога и организатора.







После выхода на пенсию супруги Курбат решили вернуться на родину главы семейства, в Свислочь, и поселились в родительском доме Владимира Алексеевича. Казалось бы, пора отдохнуть. Но неутомимый полковник не ограничил себя житейскими и хозяйственными хлопотами. Годы жизни в родном городке стали для него временем активного участия в патриотическом воспитании молодого поколения. Также Владимир Алексеевич стал инициатором установки памятных знаков полковнику Н. П. Массонову в Свислочи и военным летчикам штурмовика ИЛ-2 в Гринках.

Много можно рассказывать о том, что было, говорят супруги, глядя на прошлое с высоты прожитых лет. И, несмотря на все трудности, считают, что жизнь их сложилась хорошо. Другой не надо.

На связи Киев

В воскресенье, 4 ноября, в доме семьи Курбатов было многолюдно. Владимир Алексеевич и Людмила Михайловна принимали гостей, которые пришли к ним по очень значимому поводу – поздравить пару с 60-летием семейной жизни, бриллиантовой свадьбой. Поздравительное мероприятие имело необычный формат. Свислочский и Шевченковский ЗАГСы решили организовать телемост. Все получилось. Ровно в двенадцать часов знаменательного дня связь Свислочи с Киевом была установлена.

По ту сторону экрана свислочан приветствовали представитель Министерства юстиции Украины Елена Завгородняя, исполняющая обязанности начальника ЗАГСов г. Киева Богдана Братишко и начальник Шевченковского районного отдела ЗАГС в г. Киеве Ольга Ворожко. Звучали пожелания, чтобы бриллиантовый юбилей сиял для супругов всеми своими гранями и красками. На широком экране была продемонстрирована та самая запись о бракосочетании Владимира Курбата и Людмилы Хорошкевич, которая была сделана в книге записи актов гражданского состояния в далеком 1958 году. Эту картинку сменила другая – подготовленное работниками киевского ЗАГСа подарочное юбилейное свидетельство, которое скоро свислочский почтальон доставит в дом Курбатов.

Владимир Алексеевич приветствовал киевлян на не забытом им украинском языке. Держа в руках свое свидетельство о браке, говорил:

– Эта небольшая, слегка потертая бумажка 10 лет скрепляла нашу семью в лесах и болотах Архангельской области. Не замерзла в 60-градусные морозы, которые мы испытали. 30 лет берегла нашу дружбу и семью в Прибалтике. И вот теперь 20 лет спокойно спит в синеокой Беларуси...

Разделить с Владимиром Алексеевичем и Людмилой Михайловной радость семейного события пришла также заместитель председателя Свислочского райисполкома Оксана Шейко. Она тепло поздравила юбиляров, подчеркнув, что супружеская пара, прожившая в любви и согласии 60 лет, вызывает чувства уважения и восхищения. Принимали супруги поздравления и от районного совета ветеранов. Все было красиво, трогательно и волнительно. Поистине праздник со слезами на глазах.

– Спасибо, – благодарил всех бриллиантовый юбиляр. – Вы нас так хорошо согрели. Нет ничего дороже человеческого внимания.





Жизнь продолжается

Для семьи она продолжается в первую очередь в детях и внуках. У Владимира Алексеевича и Людмилы Михайловны двое сыновей. Они – их гордость. Юрий и Виталий выросли достойными людьми. Особая радость бриллиантовых супругов – трое внуков и две внучки.

Для младших Курбатов Владимир Алексеевич и Людмила Михайловна – эталон и пример семейной жизни с ее всемогущим умением понимать и поддерживать друг друга.





Р.S. Сегодня в семье Курбатов снова особенный день: Владимир Алексеевич отмечает свой 84-й день рождения. И снова соберутся в его доме родные и близкие люди. Снова не будет умолкать телефон. И снова будут звучать пожелания всего самого доброго, что есть на этой земле.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.