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С ул. 28-го Июля через Московскую на Пионерскую едем по-новому: три ряда прямо

11.11.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ещё в четверг, 7 ноября 2018 года на перекрёстке 28-го-Пионерская-Московская начались работы. Кстати, про них никто ничего не сообщал, приходилось гадать – что задумали на этот раз?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60518.php

С ул. 28-го Июля через Московскую на Пионерскую едем по-новому: три ряда прямо

Уже к пятнице стало понятно – меняется направление движения по полосам через Московскую.

В чём проблема?

В постоянном утреннем заторе (пробка) из автомобилей в час пик. Вроде бы и двух полос прямо должно хватать, и светофор «горит» довольно долго, но нет, утром не выехать, приходится стоять и дёргать коробку. Самые шустрые позволяли себе выезд на разделительную полосу, для поворота налево.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60518.php

С ул. 28-го Июля через Московскую на Пионерскую едем по-новому: три ряда прямо

Собственно, проблема «всплыла» только 1-го сентября, когда трафик в городе резко возрастает – мамы и папы не только едут сами на работу, но ещё и развозят детишек по местам пребывания. Некоторое время с вопросом мирились – ну что тут поделаешь, машин стало много, придётся потерпеть. Но потом придумали эффективное решение – добавить одну полосу для движения прямо за счет левой, всегда пустой и свободной.

Как было раньше?

Кривые, или скошенные, перекрёстки в городе – это та ещё фишка Бреста. Водителям знакомо это безобразие в разных местах города, и без направляющих пунктирных линий для несообразительных – беда. Так и хочется сказать «спасибо» разработчикам такой схемы движения. Понятно ведь, что всем не донесёшь мысль, как правильно тут ехать, поэтому приходится быть особенно внимательным, чтобы не получить удар в бок от удивлённого соседа – «а что, я же еду прямо!».

Но из-за того, что перекрёстки реконструируются исходя из имеющихся возможностей, и часто в разное время, приходится мириться с тем фактом, что направление движения на них получается не по прямой. Так было и с 28-го на Пионерскую.

Отбой тревоги, едем прямо!

Не успели водители более-менее привыкнуть и перестать «косячить» при проезде со стороны моста на Пионерскую, как всё поменялось. Выровняли, понимаешь… Спрашивается, а раньше продумать этот вариант было не судьба? Отвечаем – просто раньше предпочли не создавать помех для крайне правой, в которой, как известно, находится остановка общественного транспорта.

Теперь ситуация поменялась, предпочли лучше создать неудобство для правых, зато значительно ускорить проезд за счет левых.

Так что, это идеал? Что не так-то?

Не совсем. Ложку дёгтя в бочку мёда добавляют инкассаторы. Им деваться некуда, и свои автомобили они паркуют прямо на правой полосе, сразу после остановки общественного транспорта, а что и на неё. Могут себе позволить, между прочим.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60518.php

С ул. 28-го Июля через Московскую на Пионерскую едем по-новому: три ряда прямо

Получается, что мало того что сама правая полоса оказывается занята автобусом или троллейбусом, так они ещё и должны выезжать на соседнюю полосу, чтобы объехать инкассаторов. А так как ПДД предписывают водителям пропускать такой транспорт, это «тормозит» ещё и среднюю полосу! Подобное решение грозит возможностью блокировать транспорт на перекрёстке, только «стартанул» - и тормозишь, а при значительном скоплении машин, прямо посреди перекрёстка.

Значит, водителям надо учитывать данный факт и быть готовыми к неожиданному замедлению потока, это касается и правого, и среднего ряда. И только крайний левый, получается, скоростной и свободный. Но в нём надо быть готовому к неожиданному перестроению соседа справа, который не заметил пунктирные направляющие или который ездит «чисто по памяти», не обращая внимания на знаки и разметку.

 
Теги: Брест
 
 
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Ещё в четверг, 7 ноября 2018 года на перекрёстке 28-го-Пионерская-Московская начались работы. Кстати, про них никто ничего не сообщал, приходилось гадать – что задумали...
 
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