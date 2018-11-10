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С ул. 28-го Июля через Московскую на Пионерскую едем по-новому: три ряда прямо
11.11.2018 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Ещё в четверг, 7 ноября 2018 года на перекрёстке 28-го-Пионерская-Московская начались работы. Кстати, про них никто ничего не сообщал, приходилось гадать – что задумали на этот раз?
Уже к пятнице стало понятно – меняется направление движения по полосам через Московскую.
В чём проблема?
В постоянном утреннем заторе (пробка) из автомобилей в час пик. Вроде бы и двух полос прямо должно хватать, и светофор «горит» довольно долго, но нет, утром не выехать, приходится стоять и дёргать коробку. Самые шустрые позволяли себе выезд на разделительную полосу, для поворота налево.
Собственно, проблема «всплыла» только 1-го сентября, когда трафик в городе резко возрастает – мамы и папы не только едут сами на работу, но ещё и развозят детишек по местам пребывания. Некоторое время с вопросом мирились – ну что тут поделаешь, машин стало много, придётся потерпеть. Но потом придумали эффективное решение – добавить одну полосу для движения прямо за счет левой, всегда пустой и свободной.
Как было раньше?
Кривые, или скошенные, перекрёстки в городе – это та ещё фишка Бреста. Водителям знакомо это безобразие в разных местах города, и без направляющих пунктирных линий для несообразительных – беда. Так и хочется сказать «спасибо» разработчикам такой схемы движения. Понятно ведь, что всем не донесёшь мысль, как правильно тут ехать, поэтому приходится быть особенно внимательным, чтобы не получить удар в бок от удивлённого соседа – «а что, я же еду прямо!».
Но из-за того, что перекрёстки реконструируются исходя из имеющихся возможностей, и часто в разное время, приходится мириться с тем фактом, что направление движения на них получается не по прямой. Так было и с 28-го на Пионерскую.
Отбой тревоги, едем прямо!
Не успели водители более-менее привыкнуть и перестать «косячить» при проезде со стороны моста на Пионерскую, как всё поменялось. Выровняли, понимаешь… Спрашивается, а раньше продумать этот вариант было не судьба? Отвечаем – просто раньше предпочли не создавать помех для крайне правой, в которой, как известно, находится остановка общественного транспорта.
Теперь ситуация поменялась, предпочли лучше создать неудобство для правых, зато значительно ускорить проезд за счет левых.
Так что, это идеал? Что не так-то?
Не совсем. Ложку дёгтя в бочку мёда добавляют инкассаторы. Им деваться некуда, и свои автомобили они паркуют прямо на правой полосе, сразу после остановки общественного транспорта, а что и на неё. Могут себе позволить, между прочим.
Получается, что мало того что сама правая полоса оказывается занята автобусом или троллейбусом, так они ещё и должны выезжать на соседнюю полосу, чтобы объехать инкассаторов. А так как
Значит, водителям надо учитывать данный факт и быть готовыми к неожиданному замедлению потока, это касается и правого, и среднего ряда. И только крайний левый, получается, скоростной и свободный. Но в нём надо быть готовому к неожиданному перестроению соседа справа, который не заметил пунктирные направляющие или который ездит «чисто по памяти», не обращая внимания на знаки и разметку.
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Ещё в четверг, 7 ноября 2018 года на перекрёстке 28-го-Пионерская-Московская начались работы. Кстати, про них никто ничего не сообщал, приходилось гадать – что задумали...
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