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«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

11.11.2018 15:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Географический диктант проходит 11 ноября более чем в 80 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси к этой образовательной акции присоединились сразу несколько университетов.

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

В аудиториях не только студенты. Сотни людей решили проверить сообразительность, умение мыслить логически, тем самым демонстрируя свои знания по географии.

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

Денис Орех, студент БГУ:
Географический диктант – это способ проверить свои знания, вспомнить знания из школы. Надеюсь, в этом году мой результат будет лучше, поскольку я получил больше знаний на географическом факультете.

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

Алексей Яротов, председатель Белорусского географического общества:
Задания, в основном, посвящены: первый блок – географической терминологии, которая встречается в географических объектах на территории России; второй блок – в некоторой степени этнографический: человек должен проявить знания именно российского региона.

Результаты теста станут известны уже на следующей неделе. С ними можно будет ознакомиться на сайте проекта.

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?
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«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Географический диктант проходит 11 ноября более чем в 80 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси к этой образовательной...
 
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