|
«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?
Новости Беларуси. Географический диктант проходит 11 ноября более чем в 80 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси к этой образовательной акции присоединились сразу несколько университетов.
В аудиториях не только студенты. Сотни людей решили проверить сообразительность, умение мыслить логически, тем самым демонстрируя свои знания по географии.
Денис Орех, студент БГУ:
Алексей Яротов, председатель Белорусского географического общества:
Результаты теста станут известны уже на следующей неделе. С ними можно будет ознакомиться на сайте проекта.
Новости по теме
«Это хороший урок попробовать себя». Более 230 абитуриентов попробовали себя в качестве студентов имени Максима Танка
Перспективный заказ на подготовку специалистов: координационный совет по кадровой политике планируют создать в Минске
Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»
Старейший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей
‡агрузка...
«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в белорусском ВУЗе?
Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости
В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью
«Просто буря эмоций». Японский театр «Самурай-шоу» потряс минчан
Не магия, а физика! Фестиваль нескучной науки прошёл в Гродно
Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW
Обрушение дороги в Израиле попало на видео
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Географический диктант проходит 11 ноября более чем в 80 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси к этой образовательной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)