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Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
Новости Беларуси. Минские следователи готовы оказывать помощь БРСМ в правовом воспитании молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый диалог представителей ведомства с активистами правоохранительного движения состоялся на общегородской встрече.
Не обошлось и без мастер-классов. Демонстрировали навыки тушения пожаров, умение оказывать первую медицинскую помощь и приемы самообороны. Всем этим арсеналом должны овладеть те, кто хочет вступить в ряды правоохранительного движения молодежи.
Алексей Витошкин, командир молодежного отряда охраны правопорядка:
Дмитрий Коноплянкин, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Лучших бойцов наградили памятными подарками и сувенирами. Также получили призы и отряды. Оценивали судьи слаженные действия всего коллектива и умение реагировать на чрезвычайные ситуации.
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Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
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Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
Новости Беларуси. Минские следователи готовы оказывать помощь БРСМ в правовом воспитании молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый диалог...
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