ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

11.11.2018 15:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минские следователи готовы оказывать помощь БРСМ в правовом воспитании молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый диалог представителей ведомства с активистами правоохранительного движения состоялся на общегородской встрече.

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Не обошлось и без мастер-классов. Демонстрировали навыки тушения пожаров, умение оказывать первую медицинскую помощь и приемы самообороны. Всем этим арсеналом должны овладеть те, кто хочет вступить в ряды правоохранительного движения молодежи.

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Алексей Витошкин, командир молодежного отряда охраны правопорядка:
При патрулировании совместно с управлением внутренних дел города Минска бойцы молодежного отряда охраны правопорядка оказываются в различных ситуациях. Полученные навыки могут быть применимы при этих дежурствах.

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Дмитрий Коноплянкин, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Встреча c молодежью в рамках проекта «Открытый диалог», конечно же, это хорошая возможность для дискуссии с молодыми людьми. Это возможность для них задать интересующие их вопросы представителям правоохранительных органов, поднять острые по их мнению проблемы нашего общества. Мы готовы к такому диалогу, тем более что задача Следственного комитета, наряду с расследованиями преступлений, является выявление нарушений закона, причин, условий, способствующих совершению преступлений.

Лучших бойцов наградили памятными подарками и сувенирами. Также получили призы и отряды. Оценивали судьи слаженные действия всего коллектива и умение реагировать на чрезвычайные ситуации.

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
Новости по теме

Почти 25 нарушений. В Гродно сотрудники МЧС проверяют предприятия и общежития

Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

«Я всегда мечтала спасать людей»: Университет гражданской защиты МЧС открыл двери для абитуриентов

В Минской области за 9 месяцев 2018 года случилось 1309 пожаров

Как обезопасить детей от пожаров у себя в доме? Простые советы по безопасности от МЧС
‡агрузка...
Новости 24 часа

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости

В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

«Просто буря эмоций». Японский театр «Самурай-шоу» потряс минчан

Не магия, а физика! Фестиваль нескучной науки прошёл в Гродно

Всегда в духе времени. Компания «Марко» представила новую коллекцию обуви на BFW

Обрушение дороги в Израиле попало на видео

Почти 25 нарушений. В Гродно сотрудники МЧС проверяют предприятия и общежития

Все новости
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минские следователи готовы оказывать помощь БРСМ в правовом воспитании молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый диалог...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика