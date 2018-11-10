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Помощница Меган Маркл уволилась через полгода после королевской свадьбы
Новости Великобритании. От герцогини Сассекской ушла помощница. Эми Пикерилл уволилась спустя полгода работы с Меган Маркл.
Как
По словам источника, Пикерилл была профессионалом,
Королевский биограф Роберт Джобсон утверждает, что подготовка к свадьбе была настолько напряженной, что принц Гарри стал «раздражительным и вспыльчивым». Был случай, когда он повысил голос и сказал: «Меган получит всё, что захочет!».
Бывший агент и подруга Маркл Джина Нелторп-Коун сказала, что герцогиня Сассекская была весьма придирчива не только к своему внешнему виду, но и к окружению.
Летом этого года пост личного помощника принца Гарри оставил Эдвард Лейн Фокс.
Несколько дней назад уволилась Эми Пикерилл.
Вскоре уйдёт и 49-летняя Саманта Коэн по прозвищу «пантера», которая была с королевской семьёй 17 лет.
Стоит упомянуть, что герцогиня Сассекская едва ли имеет отношение к уходу Фокса и Коэн. Саманта собиралась уйти в отставку ещё летом 2018 года, но её попросили задержаться на полгода, чтобы преподать Меган уроки поведения в королевском обществе. Положение Эдварда тоже было под вопросом. О том, что мужчина может уволиться, стало известно летом 2017 года.
Осенью 2018 года было объявлено о
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Новости Великобритании. От герцогини Сассекской ушла помощница. Эми Пикерилл уволилась спустя полгода работы с Меган Маркл. Как сообщает Daily Mail, источник из...
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