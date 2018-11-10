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Самые важные подарки к 7 ноября, вопросы мировой безопасности и что такое интеллект цвета хаки. Анонс итоговой программы «Неделя»

11.11.2018 14:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые важные подарки к 7 ноября, обсуждение вопросов мировой безопасности на саммите стран-участниц ОДКБ, а также что такое интеллект цвета хаки. Главные темы уходящих семи дней смотрите 11 ноября в 19.30.
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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые важные подарки к 7 ноября,...
 
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