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В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

11.11.2018 14:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. День памяти жертв Первой мировой войны. 100-летие окончания одного из самых кровопролитных противостояний народов отмечают сегодня, 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

Более 20 миллионов жертв среди военных и гражданского населения. Падение сразу четырех империй и новый формат мироустройства. Беларусь в этом конфликте была полем брани столкнувшихся интересов. По нашей территории в течение двух с половиной лет проходила линия фронта. Самые продолжительные бои – 810 дней – шли за Сморгонь. Это единственный город от Балтийского до Черного моря, за который так ожесточенно сражалась русская армия.

Сегодня капсулу с землей с могил погибших под Сморгонью заложили в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.

В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

Главные европейские мемориальные торжества в вековой юбилей окончания Первой мировой проходят в Париже. Беларусь на них представляет глава Совета Республики.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. День памяти жертв Первой мировой войны. 100-летие окончания одного из самых кровопролитных противостояний народов отмечают сегодня, 11 ноября,...
 
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