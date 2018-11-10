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В Бресте на митинге против завода задержали человека в костюме лиса

11.11.2018 15:45 — Разное | KYKY  
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В Бресте прошёл очередной митинг против аккумуляторного завода, на который пришло около 130 человек. Среди протестующих был человек в костюме лиса. После акции его задержал ОМОН, пишет «Радыё Свабода». Ирония в том, что главу Брестского облисполкома зовут Анатолий Лис.

Очередное собрание противников аккумуляторного завода прошло 11 ноября на главной площади Бреста. Протесты продолжаются с февраля. Люди считают, что завод небезопасен и загрязняет окружающую среду. К протестующим присоединился человек в костюме лиса, который говорил, что пришёл поддержать строителей завода. 

После акции его задержали и повезли в участок. Видео этого момента опубликовал на своей странице в Facebook Александр Кабанов.

С февраля жители Бреста еженедельно собираются на молчаливые протесты против завода. Власти не хотят с ними разговаривать, хоть их и приглашали митингующие. В конце октября премьер-министр Сергей Румас ответил на запрос депутата Анны Канопацкой по поводу завода. Он написал, что опасения преувеличины, а фирма-застройщик всё согласовала и следует экологическим требованиям. При этом премьер-министр не ответил прямо, было ли общественное обсуждение проекта, пишет euroradio.fm.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте прошёл очередной митинг против аккумуляторного завода, на который пришло около 130 человек. Среди протестующих был человек в костюме лиса. После акции его...
 
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