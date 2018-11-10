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Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартует 12 ноября

11.11.2018 15:48 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Ежегодно в Беларуси почти тысяча пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнём при курении. С начала этого года более двухсот человек стали жертвами огня из-за оброненной сигареты.

Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартует 12 ноября

Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей спасатели с 12 ноября проведут пожарно-профилактическую республиканскую акцию «Не прожигай свою жизнь!». Целью которой является: предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Помимо работников МЧС, в акции примут участие активисты Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных, а так же представители других организаций.

Мероприятия пройдут в четыре этапа. В первый день акции участники проедут по «Маршруту безопасности» и посетят наиболее оживленные места города и населенных пунктов (Автовокзал и ЖД вокзал), что бы рассказать о безопасности как можно большему количеству людей. Активно будет использоваться наглядно-изобразительная продукция, а также аудио- и видеоролики МЧС.

Второй этап начнётся 13-го и продлится до 20-го ноября. В течение недели спасатели будут встречаться с людьми в организациях и на предприятиях, в пунктах общественного питания и учреждениях здравоохранения. С работниками поговорят о пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения.

Третий этап акции пройдёт с 21 по 27 ноября в средних специальных учебных заведениях. Специально для молодёжи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов.

На финальном этапе – с 28 по 30 ноября – работники МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей.

Во время проведения акции спасатели активно приглашают присоединиться и средства массовой информации – от газет и журналов до телевидения и интернет-сайтов. Совместными усилия позволят донести полезные знания о безопасности широкой аудитории.

Ганцевичский РОЧС

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Ежегодно в Беларуси почти тысяча пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнём при курении. С начала этого года более двухсот
 
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