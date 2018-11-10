В Беларуси существуют сотни тысяч «виртуальных» безработных

Уровень безработицы, о котором отчитываются органы по труду, занятости и соцзащите, в сентябре 2018 года сложился на отметке 15,6 тыс. человек.

По отношению к рабочей силе всей Беларуси эти безработные составили лишь 0,36%. Понятно, что даже в нашей стране, где практикуется сохранение избыточной численности занятых в госсекторе, реальный уровень безработицы гораздо выше. Органы Минтруда и соцзащиты считают только тех людей, которые добровольно зарегистрировались на бирже труда и получают мизерное пособие по безработице. Никаких стимулов становиться официальным безработным у белорусов нет. Ведь этот статус недолговечен, предлагаемые вакансии чаще всего трешовые, да и на общественные работы постоянно привлекают.





Ради поддержания картины всеобщего благополучия власти не собираются менять свои методики. Реальные данные о рынке труда в параллельном режиме с чиновничьими начали обнародовать относительно недавно. Белстат оценивает безработицу по общепризнанным критериям Международной организации труда (МОТ) уже 5 лет. В подсчетах статорганы опираются на данные квартальных обследований домашних хозяйств. Однако сравнительно подробные данные за 2017—2018 гг. появились буквально в последние недели.





banki24.by , в 2016 году реальная численность армии безработных не опускалась ниже 300 тыс. человек. В третьем квартале 2018 года уровень безработицы по методике МОТ составил 4,7%. Безработными себя признали 240,5 тыс. человек. Интересно, что Белстат ограничился публикацией сведений о безработице только за тот период, когда она падала благодаря росту экономики. Умышленно это было сделано или случайно — большой вопрос. Ведь до 2017 года количество безработных было гораздо выше, чем в спокойные времена. По оценкам, в 2016 году реальная численность армии безработных не опускалась ниже 300 тыс. человек.









В мертвом с точки зрения рынка труда первом квартале безработица подскакивала до 346 тыс. человек. Цифры по 2015 году (в разгар кризиса) скорее всего были еще выше. Но власти предпочитают не раскрывать эти данные. Видимо, чтобы не поколебать остатки веры в пресловутую белорусскую стабильность. Некоторое представление о масштабах бедствия на рынке труда можно получить по итогам пробной переписи населения в Молодечненском районе. Тогда переписчики зафиксировали в регионе 9,1% безработных. Поэтому в 2015 году в целом по стране вполне могло быть около 7% белорусов, оказавшихся за бортом рынка труда.



