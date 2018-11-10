|
Американский боец UFC пригрозил Хабибу Нурмагомедову
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне объявил о возвращении в легкий вес после победы над Майком Перри на турнире UFC Fight Night 139.
Как
«Да, я возвращаюсь. Хабиб, я иду за тобой и за твоим поясом», - сказал Серроне.
Американец выступал в легком весе до 2016, однако после поражения от Рафаэля дос Аньоса в поединке за титул чемпиона UFC Серроне перешел в полусредний вес.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне объявил о возвращении в легкий вес после победы над Майком Перри на турнире UFC Fight Night 139.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)