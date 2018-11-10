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Американский боец UFC пригрозил Хабибу Нурмагомедову

11.11.2018 16:05 — Разное | Партизан  
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне объявил о возвращении в легкий вес после победы над Майком Перри на турнире UFC Fight Night 139.


Как передает Oxu.Az, действующим чемпионом UFC в легком весе является российский боец Хабиб Нурмагомедов.

«Да, я возвращаюсь. Хабиб, я иду за тобой и за твоим поясом», - сказал Серроне.

Американец выступал в легком весе до 2016, однако после поражения от Рафаэля дос Аньоса в поединке за титул чемпиона UFC Серроне перешел в полусредний вес.


 
 
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне объявил о возвращении в легкий вес после победы над Майком Перри на турнире UFC Fight Night 139.
 
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