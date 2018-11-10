Американский боец UFC пригрозил Хабибу Нурмагомедову





передает Oxu.Az, действующим чемпионом UFC в легком весе является российский боец Хабиб Нурмагомедов. КакOxu.Az, действующим чемпионом UFC в легком весе является российский боец Хабиб Нурмагомедов.





«Да, я возвращаюсь. Хабиб, я иду за тобой и за твоим поясом», - сказал Серроне.









Американец выступал в легком весе до 2016, однако после поражения от Рафаэля дос Аньоса в поединке за титул чемпиона UFC Серроне перешел в полусредний вес.



