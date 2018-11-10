В «Динамо» сменили главного тренера и сразу взялись за российских хоккеистов

Первого отправили в фарм – в солигорский «Шахтер», а второго поместили на драфт отказов. Рассказываем, чем эти парни отметились в «Динамо».





Артем Артемов













Амплуа: нападающий





Статистика: 9 матчей (0+0)

Время: в среднем проводил на льду 7 минут 42 секунды





Весной в «Динамо» затеяли маленькую революцию. Раньше в Минске всегда делали ставку на легионеров из Западной Европы, США и Канады, а в этом году клубные боссы бросили взор на Россию. И к Денису Осипову, перебравшемуся в Минск еще в прошлом году, примкнули Артем Артемов, Илья Хохлов и Денис Казионов.





Артемов был самым молодым из российской четверки. В январе ему исполнился 21 год. Несмотря на молодой возраст, он неплохо поколесил по свету. Родился в городе Петропавловск-Камчатский, хоккеем начал заниматься в Москве, а в 2013-м перебрался в США, где три года провел в юношеских командах «Чикаго Стил» и «Сагино Спирит». Взрослую карьеру он начал два года назад в «Сибири» – провел за Новосиб 41 матч и забросил две шайбы. Ну а после Артем, чьи дела ведет знаменитый Игорь Ларионов, оказался в «Динамо».





Правда, в Минске дела эти пошли не очень. Артемов отыграл за минчан девять матчей, проводя на площадке в среднем 7 минут 42 секунды. В «Сибири» его айс-тайм был чуть лучше – 8 минут и 11 секунд. Шайбами за минчан Артем не отметился, зато проявил себя достаточно жестким игроком, заработав 29 минут штрафа. На данный момент самый удаляемый хоккеист «зубров» – Олег Евенко. Он заработал 53 минуты, но ведь и провел на площадке на десять матчей больше, нежели Артемов.





Самый солидный штраф-набор Артемова произошел в домашнем матче с ярославским «Локомотивом». Во втором периоде хоккеист чуть не вырубил ударом в голову Георгия Иванова после свистка судьи, из-за чего на льду разгорелась потасовка.





За грубость «зубр» получил 5+20 и отправился в раздевалку до конца встречи. А на следующий день стало известно, что его дисквалифицировали на один матч.





В «Динамо» Артем зарекомендовал себя достаточно веселым парнем. Он ездил на «Минск-Арену» на электросамокате и участвовал во всевозможных активностях клуба. К примеру, по картинкам пытался узнать белорусские города. Выглядело местами забавно.





Теперь у Артемова появится возможность узнать их лучше вместе с «Шахтером» из экстралиги. Вопрос лишь в том, на сколько он задержится в Солигорске. Не исключено, что Артемов еще вернется в «Динамо».









Илья Хохлов













Амплуа: защитник





Статистика: 20 матчей (0+1)





Время: в среднем проводил на льду 14 минут 35 секунд





Илья переходил в «Динамо», имея за плечами не самый плохой КХЛовский бэкграунд. К 24 годам он провел больше сотни матчей за «Северсталь», «Авангард» и «Сочи». В прошлом сезоне набрал 15 (5+9) очков. И если говорить о защитниках «Динамо» прошлого сезона, то более солидной статистикой похвастаться мог лишь Марк-Андре Граньяни – лучший бомбардир команды. Так что изначально ослаблением коллектива Хохлов не казался, но в Минске явно что-то пошло не так. Впрочем, как и у всей команды. К концу октября по показателю полезности (-8) Илья вошел в пятерку худших игроков команды. В итоге Хохлова поместили на драфт отказов.





В «Динамо» он запомнился своим задором. В августе Хохлов поучаствовал на «Минск-Арене» в #vedrochallenge.





by.tribuna.com . А еще признавался, что периодически прогуливался по Зыбицкой и был удивлен красотой Несвижского замка, пишет







