Политолог: Беларусь и Казахстан стремительно отдаляются от России

"Не пойдет на вторжение в Беларусь и Казахстан. Надо сказать, что Беларусь и Казахстан и так отдаляются от России достаточно стремительно. [Президент Беларуси] Александр Лукашенко предложил белорусские, естественно, войска в качестве, кстати, миротворцев в донецком и луганском регионах", – сказал он.









По словам политолога, фактически президент Беларуси просил "передать ему контроль над границей в этих регионах". "Казахстан, как мы знаем, ввел безвизовый режим для граждан США, переходит на латиницу, собирается организовывать альтернативные запуски космических аппаратов уже не с Байконура, а с помощью [основателя компаний SpaceX и Tesla] Илона Маска и Соединенных Штатов Америки, и так далее", – отметил Белковский.



