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Политолог: Беларусь и Казахстан стремительно отдаляются от России
Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский, отвечая на вопрос, пойдет ли президент РФ Владимир Путин на захват этих стран для повышения своего рейтинга.
"Не пойдет на вторжение в Беларусь и Казахстан. Надо сказать, что Беларусь и Казахстан и так отдаляются от России достаточно стремительно. [Президент Беларуси] Александр Лукашенко предложил белорусские, естественно, войска в качестве, кстати, миротворцев в донецком и луганском регионах", – сказал он.
По словам политолога, фактически президент Беларуси просил "передать ему контроль над границей в этих регионах". "Казахстан, как мы знаем, ввел безвизовый режим для граждан США, переходит на латиницу, собирается организовывать альтернативные запуски космических аппаратов уже не с Байконура, а с помощью [основателя компаний SpaceX и Tesla] Илона Маска и Соединенных Штатов Америки, и так далее", – отметил Белковский.
Россия, Казахстан и Беларусь являются государствами – основателями СНГ, п
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Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский, отвечая на вопрос, пойдет ли президент РФ Владимир Путин на...
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