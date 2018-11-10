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Активистки FEMEN провели в Париже акцию против Трампа

11.11.2018 15:23 — Разное | Интерфакс  
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Движение FEMEN взяло на себя ответственность за акцию протеста против президента США Дональда Трампа в Париже.

"Активистки FEMEN дважды "поприветствовали" кортеж президента США Дональда Трампа, направлявшегося к Триумфальной арке", - написала руководитель отделения движения FEMEN в Париже Инна Шевченко в Twitter.

Ранее полуобнаженная женщина с лозунгами, написанными на ее теле, попыталась прорваться через оцепление к кортежу Д.Трампа, после чего была задержана полицией.

Вторую женщину, выкрикивавшую лозунги, полиция задержали рядом с Елисейскими полями.

Американский лидер направлялся к Триумфальной арке для участия в церемонии, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны.

 
 
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Движение FEMEN взяло на себя ответственность за акцию протеста против президента США Дональда Трампа в Париже. "Активистки FEMEN дважды "поприветствовали" кортеж...
 
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