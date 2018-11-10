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Макрон назвал Первую мировую войну "безумием людей" и призвал думать о будущем

11.11.2018 15:14 — Разное | Интерфакс  
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Первую мировую войну "безумием людей" и призвал думать о будущем, выступая в воскресенье в Париже у Триумфальной арки на международной памятной церемонии, посвященной столетию окончания войны 1914-1918 годов.

"Сегодня здесь народы всего мира видят собравшимися у этой священной плиты - могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину - стольких своих руководителей. За каждым из них - большой отряд бойцов и жертв, представлявших их народ. Каждый из них - лицо надежды (...) народов, наконец вернувшихся к миру, при котором дружба между народами побеждает воинственные пороки", - заявил Э.Макрон.

В этом мире, считает он, "слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения - побеждать соблазн цинизма".

"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", - отметил французский президент.

Он выразил опасение в связи с возможностью возвращения сегодня "старых демонов". "Новые идеологии манипулируют религиями, есть угроза того, что история возобновит свой трагический курс", - предостерег Э.Макрон.

"Мы должны подтвердить перед лицом своих народов нашу огромную ответственность, передать нашим детям мир, о котором мечтали поколения. (...) Наш мир находится на заре новой эпохи, на заре цивилизации, которая будет высоко нести достоинства человека", - сказал президент Франции.

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Первую мировую войну "безумием людей" и призвал думать о будущем, выступая в воскресенье в Париже у Триумфальной арки на...
 
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