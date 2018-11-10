|
В Москве эвакуируют Белорусский и Киевский вокзалы
Экстренные службы проводят эвакуацию людей из Белорусского и Киевского вокзалов в Москве после поступления анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"На Белорусском вокзале начата эвакуация после поступления анонимного сообщения, аналогичного тому, который поступил по Киевскому вокзалу", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, какое количество людей покинуло здание вокзала.
Ранее сообщалось, что после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва из здания Киевского вокзала было эвакуировано около 1 тыс. человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстренные службы проводят эвакуацию людей из Белорусского и Киевского вокзалов в Москве после поступления анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)