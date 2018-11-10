

Фото: mogilev.online

На свалку из средней школы № 19 отправились портреты президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщает подписчица портала. Она прислала снимки в редакцию.спрашивает женщина и отмечает, чтоСотрудники школы рассказали свою версию событий. По их словам, портреты не выбрасывали, они лишь некоторое время пролежали возле склада после того, как были вынесены из кабинетов.