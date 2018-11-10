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Жительница Могилева: "На помойку выбросили два портрета Лукашенко"
Фото: mogilev.online
На свалку из средней школы № 19 отправились портреты президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщает подписчица портала
— Что, уже президента «на свалку»? — спрашивает женщина и отмечает, что «так обращаются с портретом президента РБ в СШ 19».
Сотрудники школы рассказали свою версию событий. По их словам, портреты не выбрасывали, они лишь некоторое время пролежали возле склада после того, как были вынесены из кабинетов.
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Работники школы уверяют, что портреты вынесли на время.
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