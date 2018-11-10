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Жительница Могилева: "На помойку выбросили два портрета Лукашенко"

11.11.2018 14:59 — Разное | UDF  
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Фото: mogilev.online
Работники школы уверяют, что портреты вынесли на время.

На свалку из средней школы № 19 отправились портреты президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщает подписчица портала mogilev.online. Она прислала снимки в редакцию.

— Что, уже президента «на свалку»? — спрашивает женщина и отмечает, что «так обращаются с портретом президента РБ в СШ 19».

Сотрудники школы рассказали свою версию событий. По их словам, портреты не выбрасывали, они лишь некоторое время пролежали возле склада после того, как были вынесены из кабинетов.

 
 
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Работники школы уверяют, что портреты вынесли на время.
 
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