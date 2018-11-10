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Белорусский певец Дмитрий Колдун выступит в "ДНР" во время так называемых выборов
Дмитрий Колдун во время выступления в ЛНР. Фото: lnr.media
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33-летний Дмитрий Колдун, который в 2007 году занял 6-е место на Евровидении, не впервые приезжает в ЛДНР. В сентябре уже певец выступал в Луганске и Донецке. «Внутри здесь (в Луганске) выглядит несколько все иначе по сравнению с тем, что говорят люди по ту сторону, поэтому, конечно, некоторые как-то сомневались, ехать сюда или нет, но, как я вижу, здесь совсем все по-другому, а не так, как все освещается там (в Украине)», – цитировали слова Колдуна луганские сайты.
После этих выступлений Колдун попал в украинскую базу «Миротворец» как лицо, которое сознательно нарушило государственную границу Украины и участвовало в пропагандистских мероприятиях террористических организаций.
11 ноября на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса должны состояться выборы руководства ДНР и ЛНР. Украина, Евросоюз и США не признают эти выборы, отмечает, что они не соответствуют минским договоренностям.
В Службе безопасности Украины считают, что на псевдовыборах победят Денис Пушилин в ДНР и Леонид Пасечник в ЛНР.
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