

Дмитрий Колдун во время выступления в ЛНР. Фото: lnr.media

, что концерт состоится при содействии Российского центра, вход свободный.Получить комментарий от представителей певца belsat.eu пока не удалось.33-летний, который в 2007 году занял 6-е место на Евровидении, не впервые приезжает в ЛДНР. В сентябре уже певец выступал в Луганске и Донецке.– цитировали слова Колдуна луганские сайты.После этих выступлений Колдун попал в украинскую базу «Миротворец» как лицо, которое сознательно нарушило государственную границу Украины и участвовало в пропагандистских мероприятиях террористических организаций.11 ноября на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса должны состояться выборы руководства ДНР и ЛНР. Украина, Евросоюз и США не признают эти выборы, отмечает, что они не соответствуют минским договоренностям.В Службе безопасности Украины считают, что на псевдовыборах победятв ДНР ив ЛНР.