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Белорусский певец Дмитрий Колдун выступит в "ДНР" во время так называемых выборов

11.11.2018 14:54 — Разное | UDF  
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Дмитрий Колдун во время выступления в ЛНР. Фото: lnr.media
Как сообщают сепаратистские информационные ресурсы со ссылкой на фонд «Единый Донбасс», 11 ноября на центральной площади Донецка состоится концерт участника Евровидения-2007 от Беларуси Дмитрия Колдуна и российской певицы Юлии Михальчик.

Отмечается, что концерт состоится при содействии Российского центра, вход свободный.

Получить комментарий от представителей певца belsat.eu пока не удалось.

33-летний Дмитрий Колдун, который в 2007 году занял 6-е место на Евровидении, не впервые приезжает в ЛДНР. В сентябре уже певец выступал в Луганске и Донецке. «Внутри здесь (в Луганске) выглядит несколько все иначе по сравнению с тем, что говорят люди по ту сторону, поэтому, конечно, некоторые как-то сомневались, ехать сюда или нет, но, как я вижу, здесь совсем все по-другому, а не так, как все освещается там (в Украине)», – цитировали слова Колдуна луганские сайты.

После этих выступлений Колдун попал в украинскую базу «Миротворец» как лицо, которое сознательно нарушило государственную границу Украины и участвовало в пропагандистских мероприятиях террористических организаций.

11 ноября на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса должны состояться выборы руководства ДНР и ЛНР. Украина, Евросоюз и США не признают эти выборы, отмечает, что они не соответствуют минским договоренностям.

В Службе безопасности Украины считают, что на псевдовыборах победят Денис Пушилин в ДНР и Леонид Пасечник в ЛНР.

 
 
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