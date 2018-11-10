Как подготовить ребенка к посещению стоматолога

Боятся ли современные дети стоматолога, что вреднее шоколад или леденцы, какие волшебные средства использует зубная фея? Об этом и не только в беседе с Еленой САРЕЛО, заведующей стомато­логическим отделением филиала № 2 Гомельской центральной городской стоматологической поликлиники.

Интернет в помощь ...

Ой, не бабайка был главным страхом моего детства. Больше всего я боялась тетю-стоматолога, вернее, бормашину. И только страх обзавестись к пенсии вставной челюстью пересилил-таки фобию перед креслом дантиста. А как сейчас обстоят дела в царстве зубных фей по части детских слез?

За плечами Елены Сарело почти 20 лет стажа. Знает, как найти подход к каждому пациенту. Ведь реакция может быть разной: от страха до любопытства. —

Отношение во многом зависит от того, с какой проблемой приходят: на осмотр или с острой болью, — пояснила собеседница. — Некоторые малыши вполне адекватно относятся к первому посещению стоматолога. Видно, заботливые мамы подготовили их, посмотрели ролики в интернете: как доктор весело осматривает зубки, потом дети счастливые выходят из кабинета. Малышу разъяснили, что врач в ротик посмотрит, потрогает, посветит, постучит. Он садится в кресло без страха. А есть другой вариант. Ведут ребенка с больным зубом и заверяют, мол, врач ничего делать не будет, только посмотрит. Так поступать нельзя.

На каждого маленького пациента отводится в среднем по 25 минут. За это время ребенка нужно уговорить, полечить, поговорить с родителями. Чтобы провести осмотр, как минимум требуются инструменты. В стране зубной феи они называются зеркальце и палочка-считалочка — считать зубки. Незнакомые предметы в руках доктора могут напугать малыша до слез. Как этого не допустить?

Задача взрослых — объяснить ребенку, как себя вести. Рассказать, что доктор посмотрит и посчитает зубки. Если найдет дырочку, почистит от микробов и поставит красивую пломбочку. Ребенок в кресле должен добровольно раскрыть рот. У врача нет «распорки», которую часто просят поставить родители.

Кариозный поцелуй

Детей на первый осмотр стоматолога чаще всего приводят раз в год в рамках диспансеризации. Хотя желательно показаться, когда только прорезался первый зубик, узнать, как правильно ухаживать за полостью рта. Бы­вают случаи, когда у годовалого малыша уже начали разрушаться зубки — чаще верхние — из-за раннего детского кариеса. Это происходит по причине бесконтрольного питания смесями или когда ре­бенок «вечно висит на груди».

Как поясняет врач, у новорожденного нет кариозных микробов в полости рта. Зато есть у любящих родителей, бабушек, дедушек, которые так и норовят чмокнуть младенца в щечки и губки. Взрослые делятся не только заботой, но и... слюной. С ней в ротовую полость попадают вредоносные микробы, способст­вующие развитию кариеса. Питательной средой для бактерий, как известно, является сахар. Он есть даже в грудном молоке.

— Объясняем папам и мамам, что нужно избегать слюнных контактов: не облизывать соску, ложку, бутылочку, пальчики ребенка, хотя бы не целовать в губки. Особенно, если у вас плохие зубы. Но часто сталкиваемся с непониманием, — признается доктор. — Всегда объясняю на примере бабушки. Допустим, у нее есть пародонтальный карман с гнойным содержимым. Концентрация микробов будет даже на языке. Перед кормлением бабушка по­пробует суп, оближет ложку и даст ребенку. Таким образом, поселит ему в рот колонию микробов.

Одно из заблуждений взрослых — молочные зубы не могут болеть. Поверьте, они болят сильнее, чем постоянные, поскольку в них также есть нервы. Воспалительный процесс развивается быстрее. День-два поболит — распухает щека.

Риск развития кариеса выше, если ребенок часто болеет. Кроме того, что организм ослаблен, частый прием антибиотиков разрушает детские зубы.

Ни капельки не больно

Современные бормашины на три порядка лучше, быстрее, отмечает Елена Сарело. За счет этого процедура лечения менее болезненна. Стоматологические установки оснащены микромоторами, подачей водяного охлаждения. Порой малыш боится жужжания машинки. Тогда зубные феи расскажут про моющий пылесосик, который вычищает микробы, и зубику становится хорошо. Могут покапать водичкой на руку, показать, что она не щиплет.

При лечении применяют различные способы обезболивания.

— Действительно, раньше редко делали анестезию. Лечили, как говорится, под «крикаином». Дети орали, но приходилось сверлить, — поясняет врач. — Сегодня никому не отказываем в анестезии, если нет противопоказаний, аллергии или жуткого страха перед уколом. Ведь не каждый ребенок дает делать даже прививку. Поэтому подход индивидуальный.

Аэрозоль-анестетик обезболивает лишь слизистую, его применяют, скажем, при удалении подвижного молочного зуба. Чтобы запломбировать без боли, нужно сделать укол. Феи, конечно, заговаривают зубы, поливают замораживающей водичкой. Могут побрызгать анестетиком, затем в онемевшую часть слизистой сделать укольчик. Но когда ребенок приходит с острой болью, незаметно ввести анестезию не удастся.

Часто родители сами наносят вред, констатирует доктор. Вспоминая свое детство, постоянно спрашивают ребенка: «Тебе больно, тебе больно?» Если это повторить пять раз, любому станет не по себе. Не акцентируйте внимание ребенка на слове «боль», говорите: «неудобно, неприятно, дискомфортно». Но только не боль.

В исключительных случаях применяется атравматичное лечение молочных зубов. Для этого используют специальные режущие инструменты. Доктор вычищает разрушенную ткань «экскаватором» и ставит пломбу. Через несколько месяцев ребенок приходит снова, показать зубик. К сожалению, метод не панацея — в 50% случаев требуется все же включать бормашину.

Не отправляйте на лечение ребенка одного, даже если ему 14 — 16 лет! Зачастую дети приходят голодные, требуют обезболить. Анестезия без разрешения и присутствия родителей, на голодный желудок не делается. Случалось, подросткам становилось плохо в кабинете стоматолога.

Главные враги пломбочек

Если раньше для пломбировки молочных зубов применялись простые цементы, то сейчас стеклоиономерные. Материал более адаптирован к влажной среде и быстрее застывает, лучше держится, содержит фтор.

— В нашем арсенале есть пломбы со вкусом клубники, йогурта, мороженого, арбуза, — улыбается собеседница. — Если зуб проблемный, нужно накладывать специальную пасту розового цвета. Говорю малышу, что внутрь положу клубничную пломбу, а сверху закрою белым шоколадом. Ребенок видит, что замешиваю розовую пасту, и верит, она клубничная. Потом рассказывает маме, что ощущает вкус. Следующий раз придет на лечение и предложит свою пломбу. Будет согласен на лечение, потому что ему поставят пломбу того вкуса, который он попросит.

Один из частых вопросов: зачем лечить молочный зуб, не проще ли вырвать? Удаление ведет к нарушениям зубного ряда, поясняет доктор. Потом ребенку придется долго носить пластинки, исправляющие прикус. Нередко родители жалуются, что выпала пломба из молочного зуба. По словам доктора, детский кариес поражает обычно боковые поверхности зубов. Достаточно определенной нагрузки, чтобы небольшая пломба выпала. Сегодня настоящий бич — конфеты-стекляшки. Дети их не рассасывают, а раскусывают. Когда начинают хрустеть леденцом, зуб с пломбой идет на излом. Поэтому из сладостей лучше выбрать шоколад. Он менее задерживается на зубах, быстрее смывается слюной.

Готовя ребенка к пломбировке, выбирайте правильный акцент: ему сделают не укол, а заморозку. Малыш не знает, что такое заморозка, а слово укол страшит. Чаще всего анестезию вводят в десну, что малотравматично.

Щетка против кариеса

С учетом того, как современные дети налегают на сладости, запивая их газировкой, испортились ли зубки у маленьких пациентов?

— Знаете, стали заметно здоровее, чем 20 лет назад, — делится наблюдениями стоматолог. — Подмечено, у мальчишек зубки лучше, чем у девчонок. У городских ребят более ухоженные, чем у сельских. Запущенные рты чаще наблюдаются у подростков 14 — 16 лет, которых мамы уже не водят за ручку в поликлинику.

В целом стоматологическая культура населения повысилась, появилось больше средств ухода. Еще 20 лет назад в доме и зубной щетки могло не быть. Но, увы, остались родители, которые говорят: себе не лечу зубы, а ребенку буду лечить?

Грамотный уход за полостью рта играет огромную роль в профилактике, подчеркивает врач. К счастью, современные дети больше знают о стоматологии, что есть микроб-кариес, постоянные зубы. Поясняют на приеме: «Это у меня молочный зуб, фея за ним еще не прилетала». Знают, что газировка вредная и нужно чистить зубы. «Хотя могут так и не делать, — улыбается доктор. — Мотивируем ребят следить за собой, чтобы нравиться девочкам, быть красавчиками, успешными по жизни».

Раньше пациенты были более сдержанными, сейчас разговорчивые. Не моргнув глазом, расскажут о бабушке, которая кормит конфетами, о папе, что не купил детскую пасту. Одна девочка пообещала стать стоматологом и поставить дедушке золотые зубы. Мальчик сказал, что придумает технологию, чтобы зубы вырастали сами.

Лучше регулярный осмотр, чем бессонная ночь со слезами и криком. Посещайте стоматолога как минимум дважды в год. Берегите красивую улыбку с детства, боритесь за каждый зубик. Это залог здоровья ребенка.

Советы врача, как сохранить здоровую улыбку с помощью зубной щетки:

Ребенку до трех лет чистит зубы мама, два раза в день. Начинать нужно, как только прорезался первый зуб. Применяют щетку-напальчник или наматывают бинтик на палец. Зубки и десны протирают кипяченой водой, проводят процедуру без усилия.

Приучайте малыша к гигиене, как только сможет держать щетку сам. Правильно делать «выметающие» движения от десны к зубу. Самостоятельно чистить зубы ребенок может, как только научится хорошо завязывать шнурки. Но мамам нужно контролировать процесс. Если требуется — дочищать задние зубки.

Паста для взрослых не подойдет. С двух лет можно применять детские гигиенические без фтора. После трех лет — по возрасту, желательно со фтором.

Уделите особое внимание первым постоянным жевательным зубам — шестеркам. Они появляются в возрасте 6 — 7 лет и наиболее подвержены разрушению. Дети не достают их щеткой, поэтому взрослые должны помогать — дочищать их.

Подросткам категорически запрещены отбеливающие пасты. Они содержат абразив, который повреждает участки эмали, вызывает чувствительность зубов. Девочек в период гормонального всплеска часто беспокоят десны. Попробуйте пасту с лечебными травами.

Чистить зубы нужно не менее трех минут, утром и вечером. Перед сном особенно тщательно удаляйте остатки пищи. Так мы уберем колонии бактерий, которые будут перерабатывать пищу в кислоту. Ночью слюноотделение уменьшается и бактерии пируют на зубах, способствуя появлению кариеса.

Стишок-запоминалка

Чистим зубы дважды в сутки, Чистим долго: три минутки, Щеткой чистой, не лохматой, Пастой вкусной, ароматной. Чистим щеткой вверх и вниз — Ну, микробы, берегись!

Источник: gp.by

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