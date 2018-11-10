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В Египте нашли редкие мумии
Редкие мумии были найдены во время раскопок в Саккаре, где находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Об этом
Среди находок — три гробницы периода Нового царства, которые использовались для захоронения кошек. Археологи обнаружили там десятки мумий животных, около ста статуэток кошек из дерева с позолотой и бронзовую статую богини Баст.
Внутри прямоугольного саркофага из известняка нашли две большие мумии скарабеев. Представитель Министерства по делам древностей объявил, что это первые в мире мумии скарабеев. Они были завернуты в ткань и очень хорошо сохранились. Еще одна коллекция мумифицированных насекомых находилась внутри квадратного саркофага меньшего размера, украшенного черным рисунком жука.
Также во время раскопок были открыты четыре гробницы времен Древнего царства. Одна из них принадлежит Хуфу-Имхату — надзирателю королевских владений. Скорее всего, эта гробница относится к концу V или началу VI династии.
Специалисты обнаружили также около тысячи фаянсовых амулетов, глиняные горшки с человеческими останками и множество других ценных артефактов.
Кошки и скарабеи в Древнем Египте считались божественными животными. Но если о мумификации кошек известно давно, то захоронений скарабеев специалисты раньше не видели. Почести, получаемые животными посмертно, отражали то, что они воплощали в течение каждого дня своей жизни.
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Если о мумификации кошек известно давно, то захоронений скарабеев специалисты раньше не видели.
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