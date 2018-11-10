В Египте нашли редкие мумии

Редкие мумии были найдены во время раскопок в Саккаре, где находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook.



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com

Среди находок — три гробницы периода Нового царства, которые использовались для захоронения кошек. Археологи обнаружили там десятки мумий животных, около ста статуэток кошек из дерева с позолотой и бронзовую статую богини Баст.



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com

Внутри прямоугольного саркофага из известняка нашли две большие мумии скарабеев. Представитель Министерства по делам древностей объявил, что это первые в мире мумии скарабеев. Они были завернуты в ткань и очень хорошо сохранились. Еще одна коллекция мумифицированных насекомых находилась внутри квадратного саркофага меньшего размера, украшенного черным рисунком жука.



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com



Изображение: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt / twitter.com

Также во время раскопок были открыты четыре гробницы времен Древнего царства. Одна из них принадлежит Хуфу-Имхату — надзирателю королевских владений. Скорее всего, эта гробница относится к концу V или началу VI династии.

Специалисты обнаружили также около тысячи фаянсовых амулетов, глиняные горшки с человеческими останками и множество других ценных артефактов.

Кошки и скарабеи в Древнем Египте считались божественными животными. Но если о мумификации кошек известно давно, то захоронений скарабеев специалисты раньше не видели. Почести, получаемые животными посмертно, отражали то, что они воплощали в течение каждого дня своей жизни.