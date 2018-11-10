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«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

11.11.2018 17:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. День памяти жертв Первой мировой войны. 100-летие окончания одного из самых кровопролитных противостояний народов отмечают сегодня, 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня капсулу с землей с могил погибших под Сморгонью заложили в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Поражает, что вся Европа стоит на костях наших предков, которые отдали самое дорогое, что было у них – свои жизни за мирный труд и мирную жизнь не только нашей земли, но и жителей Европы.

Памятные мероприятия продолжились в Белом зале Храма. Там открылась выставка «Воздушное воинство Первой мировой». Экспозиция знакомит с историей петли Нестерова, школы морской авиации и другими интересными фактами о русских авиаторах.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

Кроме того, здесь презентовали книги «Обелиски памяти Первой мировой», посвященные захоронениям русских воинов за рубежом. Авторы проделали кропотливую работу и посетили более 100 мемориалов в 14 странах.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

Анатолий Шарков, доктор исторических наук, профессор:
Почему остались без внимания наши захоронения за рубежом? Потому что там целый ряд битв был. Поэтому это подвигло нас на то, чтобы съездить, посетить эти государства, поля сражений, взять землю с мест сражений, естественно, описать.

Землю заложили в крипту храма-памятника.

Главные европейские мемориальные торжества в вековой юбилей окончания Первой мировой проходят в Париже. Беларусь на них представляет глава Совета Республики. У Триумфальной арки, где прошла главная церемония с участием глав государств и правительств, сегодня среди других развевается и белорусский флаг. Это символ признания жертв белорусского народа в той кровопролитной войне.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День памяти жертв Первой мировой войны. 100-летие окончания одного из самых кровопролитных противостояний народов отмечают сегодня, 11 ноября,...
 
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