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Учёные рассказали о простом способе похудения без диет и упражнений

11.11.2018 16:46 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Учёные нашли зависимость между временем суток и количеством сжигаемых калорий.  

Как сообщает Medical Xpress, по вечерам организм человека сжигает на 10% больше калорий, чем по утрам. Результаты исследования подтвердили роль циркадных ритмов в жизни индивидуума. Также стало понятно, почему при сбоях в режиме питания и сна повышается вероятность набора веса.  

В эксперименте приняли участие семь добровольцев. Чтобы определить, как изменяется метаболизм человека в течение суток, их поместили в специальную лабораторию без окон, часов, телефонов и интернета.  

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Добровольцам говорили время подъёма и отбоя. На протяжении трёх недель исследователи ежедневно изменяли время отхода ко сну на четыре часа. Это позволило измерить скорость метаболизма организма человека в разное время суток.  

Выяснилось, что меньше всего энергия тратится во время сна, а пик энергозатрат достигается через 12 часов с момента пробуждения. Результат не слишком удивил учёных, поскольку во время сна падает температура тела, замедляется дыхание и в целом организм переходит в энергосберегающий режим. Вечером же, напротив, температура тела повышается, соответственно, тратится больше энергии.  

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В качестве вывода исследователи отметили, что на набор веса влияет не только то, что человек ест, но и когда он ест. Учёные в очередной раз напоминают о пользе режима дня для метаболизма и рекомендуют ложиться спать и вставать в одинаковое время.  
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Новости Великобритании. Учёные нашли зависимость между временем суток и количеством сжигаемых калорий.   Как сообщает Medical Xpress, по вечерам организм человека...
 
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