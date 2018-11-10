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Учёные рассказали о простом способе похудения без диет и упражнений
Новости Великобритании. Учёные нашли зависимость между временем суток и количеством сжигаемых калорий.
Как
В эксперименте приняли участие семь добровольцев. Чтобы определить, как изменяется метаболизм человека в течение суток, их поместили в специальную лабораторию без окон, часов, телефонов и интернета.
Добровольцам говорили время подъёма и отбоя. На протяжении трёх недель исследователи ежедневно изменяли время отхода ко сну на четыре часа. Это позволило измерить скорость метаболизма организма человека в разное время суток.
Выяснилось, что меньше всего энергия тратится во время сна, а пик энергозатрат достигается через 12 часов с момента пробуждения. Результат не слишком удивил учёных, поскольку во время сна падает температура тела, замедляется дыхание и в целом организм переходит в энергосберегающий режим. Вечером же, напротив, температура тела повышается, соответственно, тратится больше энергии.
В качестве вывода исследователи отметили, что на набор веса влияет не только то, что человек ест, но и когда он ест. Учёные в очередной раз напоминают о пользе режима дня для метаболизма и рекомендуют ложиться спать и вставать в одинаковое время.
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Новости Великобритании. Учёные нашли зависимость между временем суток и количеством сжигаемых калорий. Как сообщает Medical Xpress, по вечерам организм человека...
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