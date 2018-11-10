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Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные книги

11.11.2018 17:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные книги
dpsu.gov.ua

О произошедшем сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Гражданин Республики Беларусь пытался провезти  «Псалом» и «Библию», написанные в 1891-м году.  Мужчину задержали на границе с Беларусью. Книги изъяли и отправили на экспертизу на предмет культурно-исторической ценности, пишет «БелНовости».

Белорус привлечен к ответственности.

 
 
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