Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные книги

О произошедшем сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Гражданин Республики Беларусь пытался провезти «Псалом» и «Библию», написанные в 1891-м году. Мужчину задержали на границе с Беларусью. Книги изъяли и отправили на экспертизу на предмет культурно-исторической ценности, пишет «БелНовости».

Белорус привлечен к ответственности.