|
Гражданин Беларуси пытался вывезти из Украины старинные книги
11.11.2018 17:37 — Разное | Аргументы и факты
О произошедшем сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Гражданин Республики Беларусь пытался провезти «Псалом» и «Библию», написанные в 1891-м году. Мужчину задержали на границе с Беларусью. Книги изъяли и отправили на экспертизу на предмет культурно-исторической ценности, пишет
Белорус привлечен к ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус привлечен к ответственности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)