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Адвокаты Кочаряна обратились в Евросуд

11.11.2018 17:52 — Разное | Партизан  
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Команда адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008), который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу соблюдения презумпции невиновности и обеспечения права на защиту.


Как передает Oxu.Az, oб этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС один из адвокатов Кочаряна Арам Орбелян.

«Это значит, что в ходе судебного разбирательства на судей оказывалось огромное давление, и даже в случае закономерного решения их выставляли контрреволюционерами. 

В социальных сетях угрожают адвокатам Кочаряна, а правительство не предпринимает конкретных шагов для того, чтобы прекратить нападки на команду защиты. То есть не соблюдается презумпция невиновности и не обеспечивается право на защиту», - сообщил Орбелян.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора в качестве меры пресечения ареста. 


В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью.


 
 
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Команда адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (1998-2008), который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, обратилась в Европейский...
 
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