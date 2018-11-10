Адвокаты Кочаряна обратились в Евросуд





передает Oxu.Az, oб этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС один из адвокатов Кочаряна Арам Орбелян. КакOxu.Az, oб этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС один из адвокатов





«Это значит, что в ходе судебного разбирательства на судей оказывалось огромное давление, и даже в случае закономерного решения их выставляли контрреволюционерами.





В социальных сетях угрожают адвокатам Кочаряна, а правительство не предпринимает конкретных шагов для того, чтобы прекратить нападки на команду защиты. То есть не соблюдается презумпция невиновности и не обеспечивается право на защиту», - сообщил Орбелян.





26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора в качестве меры пресечения ареста.









В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью.



