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Активистка Femen прорвалась к кортежу Трампа

11.11.2018 17:41 — Разное | Партизан  
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Полуобнаженная активистка международного движения Femen прорвалась к кортежу президента США Дональда Трампа, который ехал по Елисейским полям в Париже на торжественные мероприятия по случаю окончания Первой мировой войны.


Об этом сообщает Reuters в Париже, 11 ноября.

На обнаженных частях тела женщины были видны надписи на английском: "Fake Peace maker" (фейковый миротворец – ред.). Она оказалась в нескольких метрах от кортежа американского президента, когда ее задержали французские полицейские.

Агентство отметило, что этот инцидент поставил под сомнение безопасность на мероприятиях, в которых принимают участие более 70 мировых лидеров.

Накануне активистки Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств. Девушки расположились возле Триумфальной арки и держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фейковые миротворцы" и "реальные диктаторы".


Также вчера президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.


 
 
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Полуобнаженная активистка международного движения Femen прорвалась к кортежу президента США Дональда Трампа, который ехал по Елисейским полям в Париже на...
 
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