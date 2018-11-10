Активистка Femen прорвалась к кортежу Трампа





Об этом сообщает Reuters в Париже, 11 ноября.





На обнаженных частях тела женщины были видны надписи на английском: "Fake Peace maker" (фейковый миротворец – ред.). Она оказалась в нескольких метрах от кортежа американского президента, когда ее задержали французские полицейские.





Агентство отметило, что этот инцидент поставил под сомнение безопасность на мероприятиях, в которых принимают участие более 70 мировых лидеров.





Накануне активистки Femen провели акцию в Париже к приезду глав иностранных государств. Девушки расположились возле Триумфальной арки и держали плакаты с надписями "Добро пожаловать, военные преступники" и "Война – это мир, свобода – это рабство, невежество – это сила". На телах у них были надписи "фейковые миротворцы" и "реальные диктаторы".









Также вчера президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.



