Надежда на Европу растворилась в белорусском тумане… Фото: ФК «Динамо» (Брест)





Амбициозный клуб из Бреста закончит чемпионат на позиции хуже, чем в прошлом году. Победив, конечно, в медийном пространстве.

После побед минского «Динамо» и «Витебска» обострилась борьба за серебро. «Шахтер» временно опустился на четвертое место. Напомним, что матч «горняков» против БАТЭ перенесен на 21 ноября. Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.





А в подвале турнирной таблицы своя жара. «Днепр» в Минске крупно проиграл другому аутсайдеру — «Торпедо» и за два тура до финиша чемпионата потерял шансы на сохранение прописки в элите. Столичные автозаводцы еще поборются за выживание.





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