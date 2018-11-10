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Прощай, Лига Европы! Минское "Торпедо" разгромило "Днепр". Клуб из Могилева вылетает в первую лигу
9 ноября стартовал 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Городее динамовцы Бреста проиграли с минимальным счетом и за два тура до финиша на семь очков отстают от четвертого места.
Надежда на Европу растворилась в белорусском тумане… Фото: ФК «Динамо» (Брест)
Амбициозный клуб из Бреста закончит чемпионат на позиции хуже, чем в прошлом году. Победив, конечно, в медийном пространстве.
После побед минского «Динамо» и «Витебска» обострилась борьба за серебро. «Шахтер» временно опустился на четвертое место. Напомним, что матч «горняков» против БАТЭ перенесен на 21 ноября. Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.
А в подвале турнирной таблицы своя жара. «Днепр» в Минске крупно проиграл другому аутсайдеру — «Торпедо» и за два тура до финиша чемпионата потерял шансы на сохранение прописки в элите. Столичные автозаводцы еще поборются за выживание.
За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на
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9 ноября стартовал 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Городее динамовцы Бреста проиграли с минимальным счетом и за два тура до финиша на семь очков отстают от...
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