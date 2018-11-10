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В Австрии разоблачили еще одного подозреваемого в шпионаже на Россию

11.11.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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Австрийского контрразведчика заподозрили в шпионаже в пользу России.

В Австрии раскрыли сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT), который шпионил в пользу России, сообщает Kronen Zeitung.

По информации издания, расследование в отношении контрразведчика ведется уже год.

Сотрудник BVT имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву. Если подозрения подтвердятся, ему будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.


В свою очередь Москва вызвала посла Австрии Йоханнеса Айднера в российское Министерство иностранных дел.

СМИ сообщили, что подозреваемый признал свою вину, сообщает nv.ua


 
 
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Австрийского контрразведчика заподозрили в шпионаже в пользу России.
 
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